Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten son dakika Türkiye açıklaması: Deprem 2-3 günlük bir sürede...

Türkiye beşik gibi sallanıyor desek yanlış olmaz... Önce Manisa'da meydana gelen 5,4'lük deprem ve ardından gelen 212 artçı, sonrasında Ankara'da meydana gelen 3,8, 4,5 ve 10 artçı depremler ve son olarak Elazığ ve Malatya depremleri. Bu depremler sonrası vatandaşlar diken üzerinde. Peş peşe gelen son dakika deprem haberleri 'Büyük bir deprem mi geliyor?' sorusunu akıllara getiriyor. Son olarak Elazığ'da yaşanan deprem sonrası kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'ten son dakika açıklaması geldi. Hoogerbeets, Twitter hesabı üzerinden Türkçe tweet attı ve grafikle beraber yer sarsıntının ayrıntılarına değindi. İşte Frank Hoogerbeets'in o açıklamaları...

28.01.2020 09:41 - Son Güncelleme: 28.01.2020 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





