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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten son dakika Türkiye açıklaması: Deprem 2-3 günlük bir sürede...

Türkiye beşik gibi sallanıyor desek yanlış olmaz... Önce Manisa'da meydana gelen 5,4'lük deprem ve ardından gelen 212 artçı, sonrasında Ankara'da meydana gelen 3,8, 4,5 ve 10 artçı depremler ve son olarak Elazığ ve Malatya depremleri. Bu depremler sonrası vatandaşlar diken üzerinde. Peş peşe gelen son dakika deprem haberleri 'Büyük bir deprem mi geliyor?' sorusunu akıllara getiriyor. Son olarak Elazığ'da yaşanan deprem sonrası kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'ten son dakika açıklaması geldi. Hoogerbeets, Twitter hesabı üzerinden Türkçe tweet attı ve grafikle beraber yer sarsıntının ayrıntılarına değindi. İşte Frank Hoogerbeets'in o açıklamaları...

28.01.2020 09:41 - Son Güncelleme: 28.01.2020 10:02
Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten son dakika Türkiye açıklaması: Deprem 2-3 günlük bir sürede...

Elazığ depremi sonrası yorumları merak edilen ve deprem kahini olarak da değerlendirilen Frank Hoogerbeets de Twitter üzerinden flaş açıklamalarda bulundu.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten son dakika Türkiye açıklaması: Deprem 2-3 günlük bir sürede...

"EN FAZLA 2-3 GÜNLÜK BİR SÜREDE..."

Frank Hoogerbeets, Türkçe tweet attı ve bir grafik paylaştı. Ünlü uzmanın yorumu sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İşte, son dakika açıklamasının detayları...

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten son dakika Türkiye açıklaması: Deprem 2-3 günlük bir sürede...

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN DAHA ÖNCE UYARMIŞTI!

Deprem kahini Frank Hoogerbeets geçtiğimiz aylardaki 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü deprem olabileceğini söylemişti.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten son dakika Türkiye açıklaması: Deprem 2-3 günlük bir sürede...

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hoogerbeets, şu ifadeleri kullandı:

'Deprem ile ilgili olarak korelasyonların önemini her zaman belirttim. Bu açıdan Türkiye'deki son olan M 6.8'lik deprem #SSGI tarafından gösterilen kritik Ay geometrisine kusursuz bir uyum gösteriyor. En fazla 2-3 günlük bir sürede gerçekleşiyor, 10 günü bulmuyor.'

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten son dakika Türkiye açıklaması: Deprem 2-3 günlük bir sürede...

MANİSA İÇİN DE UYARILARI VARDI

Manisa'da geçtiğimiz hafta yaşanan depremin ardından dünyaca ünlü araştırma şirketi Ditrianum dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Ditrianum yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depreme dikkat çekti ve artçı sarsıntıların devam edeceğini açıklamıştı.

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