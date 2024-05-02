Kendi öz kızına yıllarca tecavüz etti! 7 çocuğu oldu! Asrın sapığı Josef Fritzl serbest mi kalacak?

1 2009 yılında Avusturya'da meydana gelen olay tüm dünyayı hayrete düşürdü. 'Asrın Sapığı' olarak adlandırılan Josef Fritzl'in evinin bodrum katında kendi öz kızını yıllarca tuttuğu ve istismar ettiği ortaya çıktı.

2 ÇOCUĞUN CESEDİNİ YAKTI Fritzl, Avusturya'nın Amstetten kentinde kızını 24 yıl boyunca evinin bodrum katında hapsetti. Seneler boyunca cinsel istismara maruz kalan genç kız, tam 7 çocuk doğurdu. Doğan 7 çocuktan 3'ü bodrum katta anneleriyle tutsak yaşamları sürdürdü. Diğerleri ise Fritzl'in eşi Rosemarie tarafından büyütüldü. Gürültü yapan, ağlayan veya rahatsız olan çocuklarını zaman zaman kendi evinin kapısına, Elisabeth'in ağzından yazılmış bir mektupla birlikte bırakan Fritzl, karısını da bu yalana inandırdı. Fritzl, böylece öz kızından sahip olduğu çocuklardan üçünü sığınaktan yukarı çıkarmıştı.Bu sırada çocuklardan birisi ise hayatını kaybetti. Fritzl'in hayatını kaybeden çocuğun cesedini yaktığı belirlendi.