Kendi öz kızına yıllarca tecavüz etti! 7 çocuğu oldu! Asrın sapığı Josef Fritzl serbest mi kalacak?

'Asrın sapığı' olarak adlandırılan Josef Fritzl, dünya gündemine bomba gibi düştü. Öz kızına bir mahzende 24 yıl boyunca tecavüz eden ve bu istismardan 7 çocuğu olan cani babanın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının üzerinden tam 15 yıl geçti. Son günlerde medyaya yansıyan Fritzl'in cezaevinden çıkma ihtimali ise kamuoyunu karıştırdı. Peki Josef Fritzl olayı nedir? İşte tüm detaylar...
2009 yılında Avusturya'da meydana gelen olay tüm dünyayı hayrete düşürdü. 'Asrın Sapığı' olarak adlandırılan Josef Fritzl'in evinin bodrum katında kendi öz kızını yıllarca tuttuğu ve istismar ettiği ortaya çıktı.
ÇOCUĞUN CESEDİNİ YAKTI
Fritzl, Avusturya'nın Amstetten kentinde kızını 24 yıl boyunca evinin bodrum katında hapsetti. Seneler boyunca cinsel istismara maruz kalan genç kız, tam 7 çocuk doğurdu. Doğan 7 çocuktan 3'ü bodrum katta anneleriyle tutsak yaşamları sürdürdü. Diğerleri ise Fritzl'in eşi Rosemarie tarafından büyütüldü. Gürültü yapan, ağlayan veya rahatsız olan çocuklarını zaman zaman kendi evinin kapısına, Elisabeth'in ağzından yazılmış bir mektupla birlikte bırakan Fritzl, karısını da bu yalana inandırdı. Fritzl, böylece öz kızından sahip olduğu çocuklardan üçünü sığınaktan yukarı çıkarmıştı.Bu sırada çocuklardan birisi ise hayatını kaybetti. Fritzl'in hayatını kaybeden çocuğun cesedini yaktığı belirlendi.
EVİNE BASKIN YAPILDI
24 yıl boyunca tecavüze uğrayan Josef Fritzl'in kızı Elizabeth, çocuklarından birisi hastalandığında nihayet kendini kurtarmayı başardı. Elizabeth'in bodrumda kendisiyle birlikte yaşayan oğlu Kerstin'i Fritzl doktora götürmeye karar verdi. Kerstin'in cebine kendisine yardım edilmesini isteyen bir kâğıt yazıp koyan Elizabeth'in notu sağlık görevlileri tarafından fark edildi. Evine polis baskın yapılan Fritzl; ensest, tecavüz, zorlama, haksız yere hapsetme, köleleştirme ve çocuklardan birini ihmal sonucu öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Fritzl'in kayıp kızı Elisabeth'in 1984'te ortadan kaybolduğunda 18 yaşında olduğu belirlenirken, babasının kayıp kızı için yıllardır tarikata katıldı yalanını söylediği ortaya çıktı.