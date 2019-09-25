Vahşi doğada inanılmaz an! Kartalın Kurt avı görenleri şoke etti

Hayvanlar aleminin kuşlar sınıfına ait olan kartal gündüz yırtıcı kuşlar takımının atmacagiller familyasındandır. Kartallar dünya üzerinde çok geniş bir alana yayılan yırtıcı kuş türüdür. Diğer yırtıcı kuşlardan fizik olarak daha büyük olan kartalların gagaları eğridir ve pençeleri çok güçlüdür. Türkiye'de genellikle dağlık bölgelerde yaşarlar. Kartallar en yüksekte uçan kuşlar olarak bilinir ve görme yetenekleri de bir o kadar iyidir. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. Vahşi doğadan gelen Kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu.

25.09.2019 11:10 - Son Güncelleme: 25.09.2019 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





