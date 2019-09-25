Vahşi doğada inanılmaz an! Kartalın Kurt avı görenleri şoke etti
Hayvanlar aleminin kuşlar sınıfına ait olan kartal gündüz yırtıcı kuşlar takımının atmacagiller familyasındandır. Kartallar dünya üzerinde çok geniş bir alana yayılan yırtıcı kuş türüdür. Diğer yırtıcı kuşlardan fizik olarak daha büyük olan kartalların gagaları eğridir ve pençeleri çok güçlüdür. Türkiye'de genellikle dağlık bölgelerde yaşarlar. Kartallar en yüksekte uçan kuşlar olarak bilinir ve görme yetenekleri de bir o kadar iyidir. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. Vahşi doğadan gelen Kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu.
Avladıkları avın etini eğri gagaları ile parçalayarak yerler. Ayrıca kaslı bacakları çok güçlü olduğundan kendilerinden daha ağır avlarını da havada rahatlıkla taşıyabilirler. Kartallar en yüksekte uçan kuşlar olarak bilinir ve görme yetenekleri de bir o kadar iyidir. Çünkü en yükseklerde uçmalarına rağmen yerdeki avlarını rahatlıkla tespit etmekteler. Genellikle dağlık ve ormanlık arazilerde yaşarlar.
Yuvalarını yüksek kayalıklara ve uzun ağaçların üst kısımlarına yaparlar. Yuvaya bıraktıkları bir ya da birkaç yumurtanın kuluçka dönemi altı-sekiz hafta sürer. Kuluçkadan çıkan yavrulardan büyük olanı, genellikle diğer yavruları öldürür. Anne ve baba ölümü durdurmak için herhangi bir müdahalede bulunmaz.