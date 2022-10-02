Cebinizde olan 100 TL servet değerinde olup, sizi zengin edebilir! Gören dumur oluyor! Sizde bu paradan varsa...
Eğer para koleksiyonu yapıyorsanız sizlerde satış sitelerinde bakabilirsiniz. Ama elinizi acele tutmanızı öneririz. Çünkü gerek yurtiçi gerekse yurtdışı satış sitelerine bu tarz paralar sık sık düşmekte ve kısa süreler içerİsinde koleksiyonerler doğrultusundan alınmaktadır. Hatalı paralar düşünüldüğünden çok daha pahalı olabilir. Bundan ötürü hatalı para deyip geçmemek lazım!
02.10.2022 16:20 - Son Güncelleme: 02.10.2022 16:20
Gün içerisinde el değiştiren paraların üstünde neler yazdığına çoğu vatandaş dikkat etmemektedir. Halbuki paranın üstünde olmaması gereken standart dışı her şey basım hatası olarak kabul edilmektedir. Bu hal ender şekilde görüldüğünden ötürü da koleksiyon yapan vatandaşlar bu hatalı paralara yüzlerce lira ödeyebilmektedir. Kendilerinde bu tarz paralar olan kimseler çevrimiçi satış sitelerinden bunları satışa çıkarmaktadır.