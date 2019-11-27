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Migros Eti Puf kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Apple iPhone XR 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler

Migros Eti Puf kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Migros Eti Puf kampanyası, MPİ'nin 26.09.2019 tarihli ve 24951361-255.01.02-E9099 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 22.11.2019 tarihinde yapılan çekilişe 78.631 katılım gerçekleşmiştir. Peki, Migros Eti Puf kampanyasında Apple iPhone XR 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler kimlerdir? İşte kampanyanın detayları ve ödül almaya hak kazanan asil ve yedek talihliler...

27.11.2019 08:01 - Son Güncelleme: 27.11.2019 08:01
Migros Eti Puf kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Apple iPhone XR 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler

MİGROS ETİ PUF KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Migros Eti Puf kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Apple iPhone XR 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler
Migros Eti Puf kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Apple iPhone XR 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler
Migros Eti Puf kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Apple iPhone XR 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler
Migros Eti Puf kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Apple iPhone XR 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler
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