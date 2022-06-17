Antalya Konyaaltı’nda cankurtaranlar profesyonel yüzücülerin kurallara uymamasından şikayetçi

10 yıllık cankurtaran Gültekin Çetindağ, meslek hayatı boyunca en çok iyi yüzme bilenlerin başının derde girdiğini gördüğünü belirterek, "Cankurtaranlar arasında en tecrübeli benim. Başlarına bir şey takıldığında mutlaka beni arayıp sorarlar. Konyaaltı sahilinde çok şey yaşadım.