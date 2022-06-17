Antalya Konyaaltı'nda cankurtaranlar profesyonel yüzücülerin kurallara uymamasından şikayetçi
Antalya Konyaaltı sahilinde turizm sezonunda can güvenliğini sağlayan cankurtaranlar, profesyonel olarak yüzme bilenlerin denizde kural tanımamasından yakınıyor. İyi yüzme bilenlerin kuralları hiçe saydığını söyleyen cankurtaran Gültekin Çetindağ (48), "Güvenlik şeridinin dışına çıkıyorlar. Uyarılara aldırış etmiyorlar. Meslek hayatım boyunca en çok iyi yüzme bilenlerin başının derde girdiğini gördüm" dedi.
17.06.2022 10:48 - Son Güncelleme: 17.06.2022 10:59
10 yıllık cankurtaran Gültekin Çetindağ, meslek hayatı boyunca en çok iyi yüzme bilenlerin başının derde girdiğini gördüğünü belirterek, "Cankurtaranlar arasında en tecrübeli benim. Başlarına bir şey takıldığında mutlaka beni arayıp sorarlar. Konyaaltı sahilinde çok şey yaşadım.