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Antalya Konyaaltı'nda cankurtaranlar profesyonel yüzücülerin kurallara uymamasından şikayetçi

Antalya Konyaaltı sahilinde turizm sezonunda can güvenliğini sağlayan cankurtaranlar, profesyonel olarak yüzme bilenlerin denizde kural tanımamasından yakınıyor. İyi yüzme bilenlerin kuralları hiçe saydığını söyleyen cankurtaran Gültekin Çetindağ (48), "Güvenlik şeridinin dışına çıkıyorlar. Uyarılara aldırış etmiyorlar. Meslek hayatım boyunca en çok iyi yüzme bilenlerin başının derde girdiğini gördüm" dedi.

DHA
17.06.2022 10:48 - Son Güncelleme: 17.06.2022 10:59
Antalya Konyaaltı’nda cankurtaranlar profesyonel yüzücülerin kurallara uymamasından şikayetçi

Antalya'nın 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı sahil şeridindeki 34 cankurtaran kulesinde, 50 cankurtaran görev yapıyor. Özellikle insan popülasyonunun yoğun olduğu yaz sezonunda cankurtaranlara büyük görev düşüyor.

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Antalya Konyaaltı’nda cankurtaranlar profesyonel yüzücülerin kurallara uymamasından şikayetçi

Sahili dürbünleriyle tarayan cankurtaranlar, en çok yüzmeyi iyi bilenlerin, kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Antalya Konyaaltı’nda cankurtaranlar profesyonel yüzücülerin kurallara uymamasından şikayetçi

10 yıllık cankurtaran Gültekin Çetindağ, meslek hayatı boyunca en çok iyi yüzme bilenlerin başının derde girdiğini gördüğünü belirterek, "Cankurtaranlar arasında en tecrübeli benim. Başlarına bir şey takıldığında mutlaka beni arayıp sorarlar. Konyaaltı sahilinde çok şey yaşadım.

Antalya Konyaaltı’nda cankurtaranlar profesyonel yüzücülerin kurallara uymamasından şikayetçi

Vatandaşın canını, malını korumaya çalışıyorum. En önemli anılarımdan biri, bir camgöz köpek balığının ölüsünü sahile çıkarmam olmuştu" diye konuştu.

Antalya Konyaaltı’nda cankurtaranlar profesyonel yüzücülerin kurallara uymamasından şikayetçi

Tecrübeli bir cankurtaran olarak bazı şikayetleri olduğunu da anlatan Çetindağ, "Çok iyi yüzücülerden şikayetçiyiz. Çok iyi profesyonel yüzücüler kulvar dışına çıkıyor ve geri dönemiyorlar.

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