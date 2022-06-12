Cancri Jewellery vurgununda şok detaylar! 110 bin kişiyi şaşalı davetlerle milyon dolar soymuşlar!
Türkiye'de 2021 yılında farklı illerde şube açıp yüksek kar vaadiyle para toplayan Cancri Jewellery vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Sürekli otellerde gala yemekleri düzenlendiğini iddia edilen firmanın, yatırımcıları otelde yemeğe davet ederek onların gözlerini boyadığı, Ukraynalı mankenlerle defile yaptığı ve yemek çıkışında 100 dolar, 100 euro gibi hediyeler verdiği belirtildi.
Türkiye'de 2021 yılında açılan, Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery, iddiaya göre yaklaşık 1,5 ay önce ödemeleri durdurdu.
Şirketin ponzi sistemine kaydolan yaklaşık 110 bin kişinin paraları ise mağdur oldu. Vurgunun boyutunun milyon dolarlar olduğu iddia edildi.
"HEM YEMEK İKRAMI YAPIYORLARDI, HEM DE ÇIKIŞTA PARA VERİYORLARDI"
Şirketin İzmit şubesine komşu olan esnaf Şahabettin Kara, "Cancri Jewellery, bizi birkaç defa otellere davet etti. Hem yemek ikramı yapıyorlardı, hem de çıkışta ikramiye veriyorlardı. Davetlerde 100 dolar, 100 euro gibi ikramiye veriyorlardı. Meraktan ben de 2-3 defa gittim. 100 milyon yatırılması karşılığında haftalık hesabına belirli bir para yatacağını söylüyorlardı" dedi.
Firmaya bazı vatandaşların 6 milyonun üzerinde para yatırdığı, aylık 20-25 bin lira gibi tutarı geri aldıkları ileri sürüldü. Yaklaşık 1 yıllık faaliyetinin ardından Cancri Jewellery'nin sahipleri sırra kadem bastı. Milyonlarca dolar paranın bu sistemle buharlaştığı belirtildi.