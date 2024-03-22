Canavar anne Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eylem Tok kazayı duyunca bakın ne yapmış

1 İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya neden olan ve yazar annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılan T.C'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in YouTube canlı yayınında yer alan görüntülere göre anne Eylem Tok ve T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun restoranda yemek yediği anlar kameralara yansıdı.

2 KAZA ÖNCESİ ANNESİYLE RESTORANDA YEMEK YEMİŞ

Görüntülerde ölümlü kazadan önce T.C'nin, ünlü bir iş insanın torunu olan arkadaşıyla, annesini restoranda ziyaret ettiği ve birlikte yemek yedikleri anlar görüntülendi. 17 yaşındaki T.C'nin restorana, kaza anında kullandığı araçla geldiği görüldü.