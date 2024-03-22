Canavar anne Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eylem Tok kazayı duyunca bakın ne yapmış

Türkiye günlerdir Timur Cihantimur'un Eyüpsultan'da 5 kişiyi ezip Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu kazayı konuşuyor. Canavar anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur ile ABD'ye kaçarken kaza gününe ilişkin yeni görüntüler geldi. Timur Cihantimur kaza yaptıktan hemen sonra annesi Eylem Tok'u arıyor. Restorandaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, anne Eylem Tok'un, telefonu aldıktan sonraki panik halleri kameraya yansıyor. İşte detaylar...
İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya neden olan ve yazar annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılan T.C'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in YouTube canlı yayınında yer alan görüntülere göre anne Eylem Tok ve T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun restoranda yemek yediği anlar kameralara yansıdı.
KAZA ÖNCESİ ANNESİYLE RESTORANDA YEMEK YEMİŞ
Görüntülerde ölümlü kazadan önce T.C'nin, ünlü bir iş insanın torunu olan arkadaşıyla, annesini restoranda ziyaret ettiği ve birlikte yemek yedikleri anlar görüntülendi. 17 yaşındaki T.C'nin restorana, kaza anında kullandığı araçla geldiği görüldü.
T.C VE ARKADAŞLARI, MEKANDAN İKİ ARAÇLA AYRILIYOR
Eylem Tok, oğlu T.C ve T.C'nin arkadaşı ile Ayşe Ceren Saltoğlu'nun birlikte yemek yediği anlardan sonra T.C ve arkadaşının mekandan ayrıldığı görüntülere yansıdı. Mekanın otoparkından lüks araçla çıkan T.C'den başka bir araç daha objektife takıldı. Diğer lüks cipte ise T.C'nin arkadaşları olduğu anlaşıldı.