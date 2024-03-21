75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Oğlu ve arkadaşı hakkında hayrete düşüren iddia: Oryantalin ayakkabısından alkol içtiler! Müge Anlı tahammül edemedi: İğrençsiniz ya

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akılara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için soluğu Müge Anlı'da aldı. Kız kardeşler, erkek kardeşleri Ergün'ün para için annelerini öldürmüş olabileceğini söyledi. Programın bugünkü bölümünde yayına bağlanan bir izleyicinin ifadeleri ise şaşkınlık yarattı. İzleyici, Ergün ve beraberindeki arkadaşının eğlence mekanında paralarını saçtığını söyleyerek, 12 bin TL karşılığında oryantalin ayakkabısından alkol tükettiler dedi. Hayrete düşen Müge Anlı, " Ağzında diş kalmamış mikroptan. Ay iğrençsiniz ya" diyerek tepki gösterdi. Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Sevim Yıldırım olayı nedir? İşte tüm detaylar...