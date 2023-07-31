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Canan Karatay'dan tehlike alarmı! Bir anda kalp krizi geçirtiyor! "Alkolden daha tehlikeli" diyerek açıkladı

Canan Karatay'dan uyarı üstüne uyarı! Son günlerde ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, oldukça dikkat çekici bir açıklama yaptı. Karatay, alkolden bile daha tehlikeli olduğunu söylediği bir içeceği gündeme getirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 11:49 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 11:52
Canan Karatay’dan tehlike alarmı! Bir anda kalp krizi geçirtiyor! Alkolden daha tehlikeli diyerek açıkladı 1

Canan Karatay'dan o meşrubat için uyarı geldi. Ani kalp durmalarına sebep olduğu belirtilen o içecek için alarm verildi...

Canan Karatay’dan tehlike alarmı! Bir anda kalp krizi geçirtiyor! Alkolden daha tehlikeli diyerek açıkladı 2

Canan Karatay, enerji içeceklerinin insan sağlığı için tam bir zehir olduğunu söyledi. "Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası" diyerek enerji içeceklerinin sağlığa olan zararlarını tek tek sıraladı.

Canan Karatay’dan tehlike alarmı! Bir anda kalp krizi geçirtiyor! Alkolden daha tehlikeli diyerek açıkladı 3

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YOK EDİYOR

"Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir."

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