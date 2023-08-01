Siz de 'süper yaşlı' olabilirsiniz! 30 yaşındaki gibi hafızaya sahipler! Yaşlanmayan beynin sırrı...

1 Yaşlandıkça pek çoğumuzun aklına gelen endişeler arasında, bilişsel işlevlerimizin azalması ve Alzheimer gibi demans hastalıklarına yakalanma riski yer alıyor. Ancak, bazı insanlar yaşlarına rağmen bilişsel açıdan "genç" kalabilir ve demans hastalıklarından daha iyi korunabilir. Bu kişilere ise süper yaşlı deniliyor. İşte gelecekte süper yaşlı olmak isteyenler için tavsiyeler...

2 Süper yaşlılar sadece fiziksel açıdan değil, zihinsel ve sosyal açılardan da aktif bir yaşam sürdürüyorlar. Düzenli fiziksel aktivite, zihinsel meydan okumalar ve güçlü sosyal bağlantılar, onların beyin sağlığını destekleyen temel etkenlerden bazıları. Ayrıca, ölçülü içki tüketimi ve uygun diyet seçimleri de yaşlanma sürecindeki genç beyinlerinin sırrında yer alıyor.