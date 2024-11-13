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İntihar mı cinayet mi? Altın madalyalı balerin Eylül Sıla Ilgaz odasında asılı halde bulundu

İstanbul Kağıthane'de kan donduran bir olay yaşandı. Altın ve gümüş madalyalı 18 yaşındaki balerin Eylül Sıla Ilgaz, odasında asılı halde bulundu. Ilgaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:58 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:58
İntihar mı cinayet mi? Altın madalyalı balerin Eylül Sıla Ilgaz odasında asılı halde bulundu

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti.

İntihar mı cinayet mi? Altın madalyalı balerin Eylül Sıla Ilgaz odasında asılı halde bulundu

ANNESİ BULDU
Burada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar mı cinayet mi? Altın madalyalı balerin Eylül Sıla Ilgaz odasında asılı halde bulundu

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonucunda Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu.

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