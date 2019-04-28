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Canan Karatay yine ezber bozdu: Çayın içine şeker yerine tereyağı koyun...

28.04.2019 17:04

Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezber bozdu. Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, yemekten sonra içilen çayın içerisine şeker yerine tereyağı atılmasını önerdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Prof. Dr. Canan Karatay, şekersiz içecek adı altında insanların kandırıldığını söyleyerek, "Enerji içecekleri ve 'Şekersiz' diye aldığımız içecekleri içerken yapay tatlandırıcı ile 'Şekersiz' diye kandırılıyoruz. " dedi. İşte Canan Karatay'dan çok konuşulacak sözler!


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