Çanakkale’de meydana gelen korkunç kazadan milyonluk uyuşturucu sevkiyatı çıktı!

ARAÇ KİRALATTILAR

Samet K., Bozyaka'da bir fırında çalışan Sinan Y.'yi arayarak ehliyeti olmadığı için araç kiralayamadığını söyleyerek kendisinden yardım istedi. Hiçbir şeyden habersiz arkadaşına yardım etmek isteyen Sinan Y., Konak'ta bulunan bir araç kiralama merkezinden 10 günlük bir araç kiraladı. Samet K. İse kiralamaya kefil oldu.