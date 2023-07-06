Çanakkale'de meydana gelen korkunç kazadan milyonluk uyuşturucu sevkiyatı çıktı!
Çanakkale'de dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, İzmir'den başlayıp İstanbul'a uzanan uyuşturucu sevkiyatını günyüzüne çıkardı. İki şehir arasında yaklaşık 5 milyon lira değerindeki uyuşturucu trafiğinde bir kişi hayatını kaybederken eskortluk yaptığı ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı. İzmir'den başlayıp İstanbul'a uzanan uyuşturucu sevkiyatıyla ilgili ilginç detaylar...
06.07.2023 12:50 - Son Güncelleme: 06.07.2023 12:50
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hırsızlık gibi suçlardan birçok suç kaydı bulunan Ferhat Aslan(41) geçtiğimiz hafta Samet K. İle iletişime geçerek İstanbul'a gitmek için araç kiralaması gerektiğini söyledi.
ARAÇ KİRALATTILAR
Samet K., Bozyaka'da bir fırında çalışan Sinan Y.'yi arayarak ehliyeti olmadığı için araç kiralayamadığını söyleyerek kendisinden yardım istedi. Hiçbir şeyden habersiz arkadaşına yardım etmek isteyen Sinan Y., Konak'ta bulunan bir araç kiralama merkezinden 10 günlük bir araç kiraladı. Samet K. İse kiralamaya kefil oldu.
Lapseki-Çanakkale kara yolu Kangırlı köyü yakınlarında Ferhat Aslan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, yağmur suyu tahliye kanalındaki künge çarptı.