Bu kan grubundan olanlar çok şanslı! Altından bin kat daha fazla değer biçiliyor! Dünyada çok az kişide var
Dünyada yaşayan yaklaşık 8 milyar insanın kan grubu A, B, AB, 0 kan grubu olarak şekilleniyor. Ancak öyle bir kan grubu var ki onu çok az kişi biliyor. Bu kan 40 kişiden başka kimse yok. Altından daha değerli olarak biliniyor. Rhnull, yani Rh faktörü yokluğu, dünyadaki en nadir kan gruplarından birisi olarak biliniyor. Bu kan grubuna sahip insanlar, Rh faktörü taşımayan insanların kanlarına karşı bağışıklık kazanırken Rh faktörü taşıyan kanlarına karşı bağışıklık kazanmıyor. Rhnull kan grubu, sadece dünya genelinde yaklaşık 43 kişide bulunuyor.
06.07.2023 15:13 - Son Güncelleme: 06.07.2023 15:25
İnsan bedenindeki hayati bir sıvı olan kan oksijen ve besinleri taşımak, enfeksiyonla mücadele etmek ve vücut ısısını düzenlemek için son derece önemlidir. Dünyada yaşayan 8 milyar insan farklı kan gruplarına sahiptir. Dört ana kan grubu 0, A, B, AB'dir ve Rh faktörü (+/-) ile birlikte 8 farklı kan grubu vardır. Ancak son derece nadir olan "altın kan" adı verilen bir kan grubu da vardır. Bu nadir kan dünyada sadece 43 kişide bulunuyor.