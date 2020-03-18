Günlük burç yorumları – 18 Mart 2020 Çarşamba

İKİZLER:

Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.



