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Çanakkale Zaferi sözleri kısa - uzun mesajları! 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi! (Resimli mesajlar)
Çanakkale Zaferi sözleri kısa - uzun mesajları! 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi! (Resimli mesajlar)
Çanakkale Zaferi sözleri mesajları bu anlamlı günde araştırılıyor.18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. Milli mücadelemizin dönüm noktası olan ve sadece Türkiye'yi değil 1.Dünya Savaşı'nı da doğrudan etkilemişti. 18 Mart Çanakkale Zaferi kısa uzun mesajları sosyal medya aracılığıyla paylaşılıyor. Peki, Çanakkale Zaferi önemi nedir? Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İşte, en güzel anlamlı 18 Mart Çanakkale mesajları ve resimli sözleri...
18.03.2020 10:00
- Son Güncelleme: 18.03.2020 10:01
Çanakkale Zaferi sözleri kısa - uzun mesajları! 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi! (Resimli mesajlar)
Çanakkale Zaferi mesajları sözleri 18 Mart gününde araştırılıyor. Kısa, uzun, resimli Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri sorgulanıyor. Milli mücadele dönemimizin simgesi olan Çanakkale Zaferi hakkında araştırma yapılıyor. 1.Dünya Savaşı'nı doğrudan etkileyen Çanakkale Zaferi'nin hem dünya, hem de ülkemiz açısından birçok önemli sonucu bulunmaktadır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çanakkale Zaferi sözleri kısa - uzun mesajları! 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi! (Resimli mesajlar)
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI
Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun.
Çanakkale Zaferi sözleri kısa - uzun mesajları! 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi! (Resimli mesajlar)
"Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur."
Mustafa Kemal ATATÜRK
Çanakkale Zaferi sözleri kısa - uzun mesajları! 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi! (Resimli mesajlar)
Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.
Çanakkale Zaferi sözleri kısa - uzun mesajları! 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi! (Resimli mesajlar)
"Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı."
Sami Paşazade Sezai