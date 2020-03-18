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Çanakkale Zaferi sözleri kısa - uzun mesajları! 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi! (Resimli mesajlar)

Çanakkale Zaferi sözleri mesajları bu anlamlı günde araştırılıyor.18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. Milli mücadelemizin dönüm noktası olan ve sadece Türkiye'yi değil 1.Dünya Savaşı'nı da doğrudan etkilemişti. 18 Mart Çanakkale Zaferi kısa uzun mesajları sosyal medya aracılığıyla paylaşılıyor. Peki, Çanakkale Zaferi önemi nedir? Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İşte, en güzel anlamlı 18 Mart Çanakkale mesajları ve resimli sözleri...

18.03.2020 10:00 - Son Güncelleme: 18.03.2020 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





