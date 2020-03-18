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Gökyüzünde bir anda belirdi! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Dünyada her gün birbirinden gizemli birçok olay yaşanıyor. 2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen bir videoda ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman uzaylıların olduğunu iddia ettiği gizlice ele geçirilmiş fotoğrafları yayınladı. Bushman ABD'li yetkililer tarafından inkar edilen Area 51'i gördüğünü ve o bölgede uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.

18.03.2020 08:01 - Son Güncelleme: 18.03.2020 08:01
Gökyüzünde bir anda belirdi! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen videoda ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman bu merkezde mühendis olarak çalışırken gizlice ele geçirilmiş uzaylıların fotoğraflarını yayınladı.

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Gökyüzünde bir anda belirdi! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.

Gökyüzünde bir anda belirdi! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.

Gökyüzünde bir anda belirdi! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların "Quintumnia" adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri süren...

Gökyüzünde bir anda belirdi! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Bushman Nevada'daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.

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