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Kıyamet yaklaşıyor mu? Dünya 2020'de akıllara durgunluk veren bir sınav veriyor

Başta tüm dünyanın üzerine karabasan gibi çöken İtalya, Çin, İran olmak üzere son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, peş peşe yaşanan depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma, uçak kazaları, çığlar, son olarak karınca ve çekirge istilası... Dünyada neler oluyor? 2020, yalnızca 75 günde pek çok olumsuz gelişmeye sahne oldu. 2020'nin ilk çeyreğini tamamlanırken bakın başımıza neler gelmiş...

17.03.2020 16:15 - Son Güncelleme: 17.03.2020 16:27
Kıyamet yaklaşıyor mu? Dünya 2020'de akıllara durgunluk veren bir sınav veriyor

AVUSTRALYA YANGININDA 1 MİLYAR CANLI YOK OLDU

2019 yılının temmuz ayında Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan orman yangınları, 2020'nin Mart ayına dek sürdü. 8 ayın sonunda söndürebilen yangınlarda, 28 kişi hayatını kaybederken 1 milyardan fazla canlı yok oldu.

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Kıyamet yaklaşıyor mu? Dünya 2020'de akıllara durgunluk veren bir sınav veriyor

Toplamda 8 milyon hektar alanın kül olduğu yangında, 2 bin 500'den fazla bina da kullanılamaz hale geldi. Avustralya tarihinin en büyük doğal felaketi olarak kayıtlara geçen yangın, ekolojik bir trajedi olarak hafızalara kazındı.

Kıyamet yaklaşıyor mu? Dünya 2020'de akıllara durgunluk veren bir sınav veriyor

ELAZIĞ DEPREMİ TÜM TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSTI

24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8'lik deprem meydana geldi. Depremde 35'i Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, bin 607 kişi de yaralandı. Derinliği 6,75 kilometre olan depremin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Depremden sonraki günlerde ise aynı bölgede binden fazla artçı deprem yaşandı.

Kıyamet yaklaşıyor mu? Dünya 2020'de akıllara durgunluk veren bir sınav veriyor

Bu depremlerin en büyüğü 5,4 olarak ölçülürken, 4 üzerindeki artçı sarsıntıların toplam sayısı da 22'yi buldu. Elazığ ve Malatya'da 87 bina yıkıldı. Bin 287 binada ağır hasar, 56 binada orta ve 876 binada da az hasar tespit edildi. Acil olarak yıkılması gereken bina sayısı da 12 olarak açıklandı. Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildi ancak bu kentlerde herhangi bir hasara yol açmadı.

Kıyamet yaklaşıyor mu? Dünya 2020'de akıllara durgunluk veren bir sınav veriyor

VAN'DA ÇIĞ FELAKETİ 41 CAN ALDI

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde iki farklı çığ felaketi yaşandı. 4 Şubat'ta Bahçesaray karayolunda hareket halindeki bir minibüsün üzerine çığ düştü. 6 kişi sağ olarak çığın altından çıkarılırken, 5 kişinin de cesedine ulaşıldı.

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