Kıyamet yaklaşıyor mu? Dünya 2020'de akıllara durgunluk veren bir sınav veriyor
Başta tüm dünyanın üzerine karabasan gibi çöken İtalya, Çin, İran olmak üzere son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, peş peşe yaşanan depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma, uçak kazaları, çığlar, son olarak karınca ve çekirge istilası... Dünyada neler oluyor? 2020, yalnızca 75 günde pek çok olumsuz gelişmeye sahne oldu. 2020'nin ilk çeyreğini tamamlanırken bakın başımıza neler gelmiş...
ELAZIĞ DEPREMİ TÜM TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSTI
24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8'lik deprem meydana geldi. Depremde 35'i Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, bin 607 kişi de yaralandı. Derinliği 6,75 kilometre olan depremin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Depremden sonraki günlerde ise aynı bölgede binden fazla artçı deprem yaşandı.
Bu depremlerin en büyüğü 5,4 olarak ölçülürken, 4 üzerindeki artçı sarsıntıların toplam sayısı da 22'yi buldu. Elazığ ve Malatya'da 87 bina yıkıldı. Bin 287 binada ağır hasar, 56 binada orta ve 876 binada da az hasar tespit edildi. Acil olarak yıkılması gereken bina sayısı da 12 olarak açıklandı. Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildi ancak bu kentlerde herhangi bir hasara yol açmadı.