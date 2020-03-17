Kıyamet yaklaşıyor mu? Dünya 2020'de akıllara durgunluk veren bir sınav veriyor

Bu depremlerin en büyüğü 5,4 olarak ölçülürken, 4 üzerindeki artçı sarsıntıların toplam sayısı da 22'yi buldu. Elazığ ve Malatya'da 87 bina yıkıldı. Bin 287 binada ağır hasar, 56 binada orta ve 876 binada da az hasar tespit edildi. Acil olarak yıkılması gereken bina sayısı da 12 olarak açıklandı. Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildi ancak bu kentlerde herhangi bir hasara yol açmadı.