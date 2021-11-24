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Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı! 300 metreden uzun 3 konteyner ve 1 LNG gemisi geçecek

Çanakkale Boğazı, uzunlukları 300 metrenin üzerinde olan 3 konteyner gemisi ile 1 LNG tankerinin geçişleri nedeniyle kuzeyden güneye saat 04.20'de, 14 saat süreyle tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

DHA
24.11.2021 11:26 - Son Güncelleme: 24.11.2021 11:26
Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı! 300 metreden uzun 3 konteyner ve 1 LNG gemisi geçecek

Çanakkale Boğazı, gün içerisinde geçişi planlanan konteyner gemileri ve LNG tankeri için kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı! 300 metreden uzun 3 konteyner ve 1 LNG gemisi geçecek

İlk olarak Mısır'ın Port Said Limanı'ndan Tekirdağ'daki Asya Port Limanı'na giden ve dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan 399,96 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki 'MSC Samar', Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı! 300 metreden uzun 3 konteyner ve 1 LNG gemisi geçecek

Saat 10.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-14 römorkörleri eşlik etti.

Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı! 300 metreden uzun 3 konteyner ve 1 LNG gemisi geçecek

Boğazın, LNG ve diğer 2 konteyner gemisinin geçişinin ardından saat 18.30'da yeniden gemi trafiğine açılması planlanıyor.

Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı! 300 metreden uzun 3 konteyner ve 1 LNG gemisi geçecek
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