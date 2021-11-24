Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı! 300 metreden uzun 3 konteyner ve 1 LNG gemisi geçecek

İlk olarak Mısır'ın Port Said Limanı'ndan Tekirdağ'daki Asya Port Limanı'na giden ve dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan 399,96 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki 'MSC Samar', Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.