Baba Vanga ve Shipton Ananın ustası Nostradamusun 2019 Türkiye kehanetleri

Baba Vanga ve Shipton Ana'nın ustası Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetleri
Baba Vanga, Shipton Ana son dönemde adlarını sıklık duyduğumuz kahinler. Ancak onlardan daha ünlü ve daha eski bir kahin var 'Nostradamus' Nostradamus'un hala yeni kehanetleri çıkmaya devam ediyor. Bu kehanetler içerisinde Türkiye'de var. Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Nostradamus kehanetleri.
20 Kasım 2018 Salı, 16:45:47 Güncelleme: 16:52:56
Kahin deyince herkesin aklına gelen ilk isim kuşkusuz Nostradamus. Fransız hekim ve kahin Nostradamus'un kehanetlerinden geçmişte gerçekleşenler var. 2019 yılının yaklaştığı bu günlerde ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı. Nostradamus'un kitabında 2019 ve Türkiye için korkutan kehanetler var.
Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak. Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.
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