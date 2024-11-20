Cambridge Sözlüğü açıkladı: 2024’de 130 bin kez aratılmış! İşte yılın kelimesi…

Cambridge Sözlüğü, her yıl olduğu gibi 2024'ün en popüler ve en çok aranan kelimesini açıkladı. Bu yılın kelimesi "manifest" oldu. Sosyal medyanın etkisiyle popülerliği artan bu kelime özellikle ünlüler tarafından sıkça kullanılırken "istenen bir şeyi elde etmek için duyulan inanç ve bunu hayal etmek" anlamına geliyor. Son yıllarda kişisel gelişim ve spiritüalizmle ilişkilendirilen "manifest", insanların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için pozitif düşüncenin gücüne odaklanan bir kavram haline geldi.

Hayallerin somut hale gelmesini sağlıyor Kelimenin kökeni ise oldukça ilginç. Başlangıçta sıfat olarak kullanılan "manifest", "açık" veya "belirgin" anlamlarına geliyordu. Ancak fiil olarak kullanıldığında anlamı daha derin bir boyut kazanarak pozitif düşünce ile hayallerin somut hale gelmesi olarak açıklanıyor. Günümüzde özellikle sosyal medya sayesinde insanlar "manifest" kelimesini kendi isteklerini dile getirmek ve hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanıyor.