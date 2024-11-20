Cambridge Sözlüğü açıkladı: 2024’de 130 bin kez aratılmış! İşte yılın kelimesi…

Cambridge Sözlüğü, her yıl olduğu gibi 2024'ün en popüler ve en çok aranan kelimesini açıkladı. Bu yılın kelimesi "manifest" oldu. Sosyal medyanın etkisiyle popülerliği artan bu kelime özellikle ünlüler tarafından sıkça kullanılırken "istenen bir şeyi elde etmek için duyulan inanç ve bunu hayal etmek" anlamına geliyor. Son yıllarda kişisel gelişim ve spiritüalizmle ilişkilendirilen "manifest", insanların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için pozitif düşüncenin gücüne odaklanan bir kavram haline geldi.
Hayallerin somut hale gelmesini sağlıyor
Kelimenin kökeni ise oldukça ilginç. Başlangıçta sıfat olarak kullanılan "manifest", "açık" veya "belirgin" anlamlarına geliyordu. Ancak fiil olarak kullanıldığında anlamı daha derin bir boyut kazanarak pozitif düşünce ile hayallerin somut hale gelmesi olarak açıklanıyor. Günümüzde özellikle sosyal medya sayesinde insanlar "manifest" kelimesini kendi isteklerini dile getirmek ve hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanıyor.
ÜNLÜLER DE BU TEKNİĞİ KULLANIYOR
Kelimenin son yıllarda popülerleşmesinin ardında ünlülerin etkisi de büyük. Şarkıcı Dua Lipa, 2024 yılının Haziran ayında Glastonbury Festivali'ndeki başrolünü "manifest" kavramı ile ilişkilendirerek bu etkinliği daha önce hayal ettiği şekilde sahneye koyduğunu belirtti.
Ödüllü jimnastikçi Simone Biles ise genç yaşlarda hedeflediği büyük başarıları "manifest" sayesinde gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti. Bu tür açıklamalar kelimenin günlük yaşamda nasıl bir anlam kazandığını ve toplumda nasıl yer edindiğini gözler önüne seriyor.