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Cambridge Sözlüğü açıkladı: 2024’de 130 bin kez aratılmış! İşte yılın kelimesi…

Dünya çapında sıklıkla kullanılan Cambridge Sözlüğü tarafından 2024 yılının kelimesi belirlendi. O kelime Cambridge Sözlüğü web sitesinde yaklaşık 130 bin kez arandı ve 2024'ün en çok görüntülenen kelimelerinden biri oldu. Dua Lipa dahil birçok ünlü ismin de sıklıkla kullandığı gizemli kelime merak ediliyor. İşte yılın kelimesi...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:05 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:19
Cambridge Sözlüğü açıkladı: 2024’de 130 bin kez aratılmış! İşte yılın kelimesi…

Cambridge Sözlüğü, her yıl olduğu gibi 2024'ün en popüler ve en çok aranan kelimesini açıkladı. Bu yılın kelimesi "manifest" oldu. Sosyal medyanın etkisiyle popülerliği artan bu kelime özellikle ünlüler tarafından sıkça kullanılırken "istenen bir şeyi elde etmek için duyulan inanç ve bunu hayal etmek" anlamına geliyor. Son yıllarda kişisel gelişim ve spiritüalizmle ilişkilendirilen "manifest", insanların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için pozitif düşüncenin gücüne odaklanan bir kavram haline geldi.

Cambridge Sözlüğü açıkladı: 2024’de 130 bin kez aratılmış! İşte yılın kelimesi…

Hayallerin somut hale gelmesini sağlıyor

Kelimenin kökeni ise oldukça ilginç. Başlangıçta sıfat olarak kullanılan "manifest", "açık" veya "belirgin" anlamlarına geliyordu. Ancak fiil olarak kullanıldığında anlamı daha derin bir boyut kazanarak pozitif düşünce ile hayallerin somut hale gelmesi olarak açıklanıyor. Günümüzde özellikle sosyal medya sayesinde insanlar "manifest" kelimesini kendi isteklerini dile getirmek ve hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanıyor.

Cambridge Sözlüğü açıkladı: 2024’de 130 bin kez aratılmış! İşte yılın kelimesi…

ÜNLÜLER DE BU TEKNİĞİ KULLANIYOR

Kelimenin son yıllarda popülerleşmesinin ardında ünlülerin etkisi de büyük. Şarkıcı Dua Lipa, 2024 yılının Haziran ayında Glastonbury Festivali'ndeki başrolünü "manifest" kavramı ile ilişkilendirerek bu etkinliği daha önce hayal ettiği şekilde sahneye koyduğunu belirtti.

Ödüllü jimnastikçi Simone Biles ise genç yaşlarda hedeflediği büyük başarıları "manifest" sayesinde gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti. Bu tür açıklamalar kelimenin günlük yaşamda nasıl bir anlam kazandığını ve toplumda nasıl yer edindiğini gözler önüne seriyor.

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