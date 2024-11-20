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Hava durumu alarmı: 21-23 Kasım’da kar ve sağanak Türkiye’yi saracak! İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

İstanbul ve Ankara'da kar yağışının ne zaman olacağı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren kuvvetli lodos ve sağanak yağışların kent genelinde etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceğini ve olası su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ankar için ise kar yağışı tarihi verildi. İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 17:29 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 17:45
Hava durumu alarmı: 21-23 Kasım’da kar ve sağanak Türkiye’yi saracak! İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonundan itibaren ülke genelinde sıcaklıkların düşeceği ve yeni bir yağış sisteminin etkili olacağını açıkladı. Uzmanlar, kuvvetli sağanaklar ve şiddetli rüzgar nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Hava durumu alarmı: 21-23 Kasım’da kar ve sağanak Türkiye’yi saracak! İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

🌬️ İSTANBUL'DA KUVVETLİ LODOS VE SAĞANAK ALARMI!

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren kuvvetli lodos ve karayelin yanı sıra sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.

Hava durumu alarmı: 21-23 Kasım’da kar ve sağanak Türkiye’yi saracak! İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

FIRTINA VE SAĞANAK BİRLİKTE GELİYOR

Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek olan alçak basınç sistemi, şiddetli rüzgar ve yağışları beraberinde getirecek. AKOM açıklamasında, "Rüzgar, lodos ve karayel yönünden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esecek, beraberinde kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak" ifadeleri yer aldı.

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