Hava durumu alarmı: 21-23 Kasım’da kar ve sağanak Türkiye’yi saracak! İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

🌬️ İSTANBUL'DA KUVVETLİ LODOS VE SAĞANAK ALARMI!
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren kuvvetli lodos ve karayelin yanı sıra sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.
FIRTINA VE SAĞANAK BİRLİKTE GELİYOR
Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek olan alçak basınç sistemi, şiddetli rüzgar ve yağışları beraberinde getirecek. AKOM açıklamasında, "Rüzgar, lodos ve karayel yönünden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esecek, beraberinde kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak" ifadeleri yer aldı.