Hava durumu alarmı: 21-23 Kasım’da kar ve sağanak Türkiye’yi saracak! İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonundan itibaren ülke genelinde sıcaklıkların düşeceği ve yeni bir yağış sisteminin etkili olacağını açıkladı. Uzmanlar, kuvvetli sağanaklar ve şiddetli rüzgar nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.