Artık sevgilinizi ifşa etmeden ilişkinizi duyurabilirsiniz! Viral sosyal medya trendi "soft launch" nedir?

"Soft launch", sosyal medyada hayatınızda biri olduğunu duyurmanın ancak partnerinizin kimliğini gizli tutmanın bir yoludur. Bu trend, ilişkinizi açığa çıkarmadan yalnızca birkaç ipucu vererek çevrenize bildirme fırsatı sunar. Peki, bu trend nasıl uygulanır? İşte "soft launch" akımı hakkında bilmeniz gerekenler...

1. ADIM: DETAY PAYLAŞMAK İlk adım, romantik bir paylaşım yapmamaktan geçer. Sevgilinizin fotoğrafını ya da adını doğrudan açıklamadan birlikte vakit geçirdiğiniz anları daha dolaylı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Örneğin, tatilde sahilde çekilmiş bir fotoğrafınızda sevgilinizin elleri ya da ayakları görünebilir, ancak yüzü net bir şekilde yer almaz.