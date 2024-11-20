Artık sevgilinizi ifşa etmeden ilişkinizi duyurabilirsiniz! Viral sosyal medya trendi "soft launch" nedir?

"Soft launch", sosyal medyada hayatınızda biri olduğunu duyurmanın ancak partnerinizin kimliğini gizli tutmanın bir yoludur. Bu trend, ilişkinizi açığa çıkarmadan yalnızca birkaç ipucu vererek çevrenize bildirme fırsatı sunar. Peki, bu trend nasıl uygulanır? İşte "soft launch" akımı hakkında bilmeniz gerekenler...
1. ADIM: DETAY PAYLAŞMAK
İlk adım, romantik bir paylaşım yapmamaktan geçer. Sevgilinizin fotoğrafını ya da adını doğrudan açıklamadan birlikte vakit geçirdiğiniz anları daha dolaylı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Örneğin, tatilde sahilde çekilmiş bir fotoğrafınızda sevgilinizin elleri ya da ayakları görünebilir, ancak yüzü net bir şekilde yer almaz.
2. ADIM: AZ PAYLAŞIM YAPMAK
Bir diğer önemli nokta, imalı açıklamalardan kaçınmaktır. "Soft launch" yaparken ilişki hakkında doğrudan bir ifade kullanmamak ve romantizmi daha gizli tutmak gerekir. Partnerinizle ilgili hiçbir bilgi paylaşmadan yalnızca sizin için özel anları paylaşmak bu sürecin temelini oluşturur.