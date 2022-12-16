Çamaşır makinenizin yumuşatıcı gözüne bunu koyun! Ev hanımları dikkat! Yumuşacık kıyafetler için...
Çamaşır yıkamak için kullanılan deterjanlar yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bu mineraller çamaşırın yıpranarak sertleşmesine neden olur. Son dönemlerde birçok kişi, daha sağlıklı bir yaşam için yoğun kimyasal içerikler yerine işlenmemiş, doğal gıdalara yönelmeye başladı. Ancak bu durum, hijyen söz konusu olduğunda değişiyor. Çünkü hala çamaşır, bulaşık yıkarken ve evi temizlerken yoğun kimyasal içeriklere sahip deterjanlar tercih ediliyor. İşte size çamaşır makinenize koyabileceğiniz mucizevi formül...
HAZIRLANIŞI:
Derin bir kap içerisinde, sirkeyi su ile çözün. Karbonatı yavaş yavaş karışıma ekleyin. Karbonatın da suda çözündüğünden emin olduktan sonra, tercih ettiğiniz bitkisel yağı ekleyin. Hazırladığınız karışımı çamaşır yıkadığınız zaman çamaşır yumuşatıcısı gözüne ekleyin. Çamaşırlarınızın yenilendiğini, onarıldığını göreceksiniz.
PRATİK EV TEMİZLİĞİ İÇİN PÜF NOKTALAR
Bazıları ise çamaşırları yanlış modda yıkadığından dolayı çamaşırlar mahvolabiliyor.
Keşke farklı konular üzerine binlerce kitap varken çamaşırı doğru yıkamak üzerine bir ansiklopedi olsa diyor insan. Genelde herkes kıyafetlerdeki etiketlerdeki tavsiyeye göre ayarlar çamaşır makinesinin derecesini.
Ancak bazen tavsiye edilen derece yıkamanıza rağmen kıyafetlerinizin tam olarak temizlenmediğini düşünürsünüz. Eğer siz de bu tür bir sorun yaşıyorsanız eski ancak etkili bir yöntemle sorununuzu çözebilirsiniz.
Öğreneceğiniz yöntemle bundan sonra kıyafetleriniz hem güzel yıkanacak hem de parlayacak. İşin sırrı beyaz sirke. Kıyafetleriniz üzerinde inanılmaz etkisi var.
Kalıcı lekeleri çıkarır.
Lekesi çıkmayan kıyafetinizi önce soğuk suda elinizle yıkayın. Daha sonra lekenin üzerine beyaz sirke dökün. Bundan sonra ise kıyafetinizi normal şekilde çamaşır makinesinde yıkayın. Sonucu görünce şaşıracaksınız.