Çamaşır makinenizin yumuşatıcı gözüne bunu koyun! Ev hanımları dikkat! Yumuşacık kıyafetler için...

PRATİK EV TEMİZLİĞİ İÇİN PÜF NOKTALAR

Bazıları ise çamaşırları yanlış modda yıkadığından dolayı çamaşırlar mahvolabiliyor.

Keşke farklı konular üzerine binlerce kitap varken çamaşırı doğru yıkamak üzerine bir ansiklopedi olsa diyor insan. Genelde herkes kıyafetlerdeki etiketlerdeki tavsiyeye göre ayarlar çamaşır makinesinin derecesini.

Ancak bazen tavsiye edilen derece yıkamanıza rağmen kıyafetlerinizin tam olarak temizlenmediğini düşünürsünüz. Eğer siz de bu tür bir sorun yaşıyorsanız eski ancak etkili bir yöntemle sorununuzu çözebilirsiniz.

Öğreneceğiniz yöntemle bundan sonra kıyafetleriniz hem güzel yıkanacak hem de parlayacak. İşin sırrı beyaz sirke. Kıyafetleriniz üzerinde inanılmaz etkisi var.

Kalıcı lekeleri çıkarır.

Lekesi çıkmayan kıyafetinizi önce soğuk suda elinizle yıkayın. Daha sonra lekenin üzerine beyaz sirke dökün. Bundan sonra ise kıyafetinizi normal şekilde çamaşır makinesinde yıkayın. Sonucu görünce şaşıracaksınız.