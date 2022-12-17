Müge Anlı dramı ortaya çıkarmıştı! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in ölümünde kan donduran detaylar! Firari babaanne yakalandı

Anne ve babaları cezaevinde olan Nur Elif Tiftik (6) ve kardeşleri Y.T. (9) ile M.T. (12), babaanneleri Cihangül K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşıyordu. Evin çatısındaki bir kilimin üstünde yaşamaya terk edildiği iddia edilen Tiftik kardeşler, olumsuz koşullardan dolayı sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı.

