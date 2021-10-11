Çalıntı araçlarla hırsızlık yapıyorlardı! Emniyetten çeteye darbe
İzmir'de bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 24 motosiklet ile 14 otomobil ele geçirildi, 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı tespit edildi.
11.10.2021 16:39
- Son Güncelleme: 11.10.2021 16:53
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, il genelinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şebekeyi takibe aldı.