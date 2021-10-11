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Çalıntı araçlarla hırsızlık yapıyorlardı! Emniyetten çeteye darbe

İzmir'de bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 24 motosiklet ile 14 otomobil ele geçirildi, 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı tespit edildi.

11.10.2021 16:39 - Son Güncelleme: 11.10.2021 16:53
Çalıntı araçlarla hırsızlık yapıyorlardı! Emniyetten darbe

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, il genelinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şebekeyi takibe aldı.

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Çalıntı araçlarla hırsızlık yapıyorlardı! Emniyetten darbe

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde 16 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Çalıntı araçlarla hırsızlık yapıyorlardı! Emniyetten darbe

Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ve çalıntı oldukları tespit edilen 24 motosiklet ile 14 otomobile el koydu.

Çalıntı araçlarla hırsızlık yapıyorlardı! Emniyetten darbe

Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı bildirildi.

Çalıntı araçlarla hırsızlık yapıyorlardı! Emniyetten darbe

İşte o araçlar...

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