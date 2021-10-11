Selfie çekerken uçurumdan düştüler! 1 ölü 1 yaralı
Selfie çekerken canından oldu. Adana'da Karaisalı ilçesindeki tarihi simgelerinden Varda Köprüsü'nde fotoğraf çekilmek isterken uçurumdan düştüğü öne sürülen iki kişiden Hatice Nur Karabulut öldü, Mazlum Sözeri ise yaralandı. İşte detaylar...
11.10.2021 21:26
- Son Güncelleme: 11.10.2021 21:26
Adana'da, Varda Köprüsü civarında özçekim yaparken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü'nün yakınında meydana geldi.
İlçeye gezmek için gelen Hatice Nur Karabulut ve Mazlum Sözeri, iddiaya göre tarihi Varda Köprüsü ile fotoğraf çekilmek için uçurum kenarına yaklaştı.