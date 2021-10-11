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Selfie çekerken uçurumdan düştüler! 1 ölü 1 yaralı

Selfie çekerken canından oldu. Adana'da Karaisalı ilçesindeki tarihi simgelerinden Varda Köprüsü'nde fotoğraf çekilmek isterken uçurumdan düştüğü öne sürülen iki kişiden Hatice Nur Karabulut öldü, Mazlum Sözeri ise yaralandı. İşte detaylar...

11.10.2021 21:26 - Son Güncelleme: 11.10.2021 21:26
Selfie çekerken uçurumdan düştüler! 1 ölü 1 yaralı

Adana'da, Varda Köprüsü civarında özçekim yaparken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

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Selfie çekerken uçurumdan düştüler! 1 ölü 1 yaralı

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü'nün yakınında meydana geldi.

Selfie çekerken uçurumdan düştüler! 1 ölü 1 yaralı

İlçeye gezmek için gelen Hatice Nur Karabulut ve Mazlum Sözeri, iddiaya göre tarihi Varda Köprüsü ile fotoğraf çekilmek için uçurum kenarına yaklaştı.

Selfie çekerken uçurumdan düştüler! 1 ölü 1 yaralı

UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Fotoğraf çekilirken dengelerini kaybettikleri öne sürülen Karabulut ve Sözeri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.

Selfie çekerken uçurumdan düştüler! 1 ölü 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, vinç yardımıyla düşen ikilinin yanına ulaşmayı başardı.

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