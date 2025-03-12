Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

Tuğaltay'ın yıllar önce çıktığı bir yayında Hüseyin'in Çağla'yı daha önce eve bıraktığını söylediği tespit edildi.

İlker Tuğaltay da yayına bağlandı. Tuğaltay'a cinayette şüpheli listesini bilip bilmediği soruldu. Tuğaltay, bu soruya, "Benim takipsizlik kararım var. 3-4 ay önce tekrar ifadem alındı" dedi. Tuğaltay, bilgi ve belgelere kendisinin de sahip olmadığını dile getirerek, "Bu belgeler verildiği takdirde bilgiler sızacağından dolayı verilmiyor. Kamuoyu inanmasa da biz bu davanın çözülmesini herkesten çok istiyoruz. " şeklinde konuştu.