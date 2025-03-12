Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm
Tarihler 5 Haziran 2000'i gösterdiğinde İstanbul Fulya'da korkunç bir cinayet yaşandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, boğazı kesilerek kendi evinde katledildi. Çağla'nın cansız bedeni, ağabeyinin yatağında iç çamaşırı çıkarılmış şekilde bulundu. Genç kızın sır ölümü araştırılmaya devam edilirken, A Haber yayınına katılan görgü tanığı çarpıcı iddialarda bulundu. Ağabey İlker Tuğaltay da hakkındaki sorulara yanıt verdi. Peki, davadaki kısıtlılık kararı kalkacak mı? İşte son durum...