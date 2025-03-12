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Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

Tarihler 5 Haziran 2000'i gösterdiğinde İstanbul Fulya'da korkunç bir cinayet yaşandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, boğazı kesilerek kendi evinde katledildi. Çağla'nın cansız bedeni, ağabeyinin yatağında iç çamaşırı çıkarılmış şekilde bulundu. Genç kızın sır ölümü araştırılmaya devam edilirken, A Haber yayınına katılan görgü tanığı çarpıcı iddialarda bulundu. Ağabey İlker Tuğaltay da hakkındaki sorulara yanıt verdi. Peki, davadaki kısıtlılık kararı kalkacak mı? İşte son durum...

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takvim.com.tr
Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

Tarihler 5 Haziran 2000'i gösterdiğinde İstanbul Fulya'da bulunan Narçiçeği Sokak Çiğdem Apartmanı'nda korkunç bir cinayet yaşandı.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

Saat 16.40 sıralarında okuldan eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Çağla'nın cansız bedeni, ağabeyinin yatağında iç çamaşırı çıkarılmış şekilde bulundu. Cinayet saatinde babası iş yerinde olduğunu, ağabeyi Ordu'da, annesi ise doktorda olduğunu iddia etti. Tuğaltay cinayetinde yıllar sonra yeni gelişmeler yaşandı.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne?

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

GİZLİLİK KARARI NEDEN KALKMIYOR?
Ailenin avukatı Buket Gül, A Haber ekranlarında soruları yanıtladı. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Gül'e 'Neden ağabeyin Ordu'da olduğunu ispatlayan bir belge sunmuyorsunuz? Neden dosyadaki gizlilik kararını kaldırmıyorsunuz?' dedi.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

Gül, bu soruya, "Dosya üzerinde kısıtlılık olduğundan dolayı bu belgeleri yayımlayamıyoruz. 2020 yılında dosyaya kısıtlılık kararı geldi. Dosyadaki kısıtlılığın kaldırılması için Hasan Kocabey başvuruda bulundu. Aileden kimse şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil olmadı. Mağdur ve müştekiler. DNA'dan kaynaklı olarak dosyadaki Yasin Ç. şüpheli sıfatıyla dosyadan çıktı. Ağabey İlker de aynı şekilde DNA verdi. İlker kendi isteği ile DNA verdi. " ifadelerini kullandı.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

Gül, baba Nedim Tuğaltay, anne Gülnur Tuğaltay ve Çağla'nın telefon kayıtlarında arayan ve aranan numaraların baz ve sinyallerini istediklerini de belirtti.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

İFADELER DOSYADA
Söz konusu numaraların ekipler tarafından incelendiği olayla ilgili bağlantı kurulacak bir görüşme kaydına ulaşılmadığı belirtildi. Gül, İlker'in Ordu'da olduğuna dair arkadaşlarının ifadelerinin de dosyada olduğunu söyledi.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

DOSYADA SON DURUM NE?

Avukat Ümit Altay, dosyanın son durumuna ilişkin bilgi verdi. Altay, "Dava soruşturma aşamasında. Dosyadaki tespit edilen tüm şüpheliler hakkında takipsizlik verildi. Ancak şu an dosya sıcak. Biz aileye sayısız çağrı yaptık. Aile bu belgeleri göstermiyor. Ellerinde belge olmaması söz konusu değil. " dedi.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

KATİL SOLAK

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Çağla'nın boynundaki kesikten yola çıkarak katilin solak olduğunu belirtmişti. Yayına katılan ağabey İlker Tuğaltay, solak olduğunu doğrulamıştı. Dokgöz, konuya ilişkin, "Boyun bölgesindeki kesi sol tarafta olduğundan dolayı ben katilin solak olduğunu düşünüyorum. Cinsel istismarın olmadığını biliyorum. Olay yeri bulgularının ve fotoğrafların bir ekip tarafından incelenmesi gerekiyor." dedi.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

YENİ GÖRGÜ TANIĞI YAYINA BAĞLANDI
Yeni görgü tanıdığının söyledikleri ise oldukça dikkat çekiciydi.
Yayına bağlanan görgü tanığı, "Yargıya hiçbir müracaatım olmadı. Hüseyin'in resmini görünce televizyonda bağlanmak istedim. Saat 4'ten sonra Hüseyin'in Çağla'nın evinin o taraftan koştuğunu gördüm. Çocuk çok temiz ve düzgün bir çocuktu. O anlarda yüzünde panik vardı. Ben hiç ifade vermedim. Korkuyorum" şeklinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

Avukat Ümit Altay, gizli tanıkların ailenin karşı dava açacağı söylentisi ile endişe yaşadığını dile getirdi.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

ANNE O SÖZLERİ YALANLAMIŞ

Geçtiğimiz günlerde yayına katılan İlker Tuğaltay, Hüseyin'in evlerini bilmediğini ve katil olduğuna inanmadığını söylemişti. Bu sözleri anne Gülnur Tuğaltay'ın yıllar önce çıktığı bir programda yalanladığı ortaya çıktı.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

Tuğaltay'ın yıllar önce çıktığı bir yayında Hüseyin'in Çağla'yı daha önce eve bıraktığını söylediği tespit edildi.
İlker Tuğaltay da yayına bağlandı. Tuğaltay'a cinayette şüpheli listesini bilip bilmediği soruldu. Tuğaltay, bu soruya, "Benim takipsizlik kararım var. 3-4 ay önce tekrar ifadem alındı" dedi. Tuğaltay, bilgi ve belgelere kendisinin de sahip olmadığını dile getirerek, "Bu belgeler verildiği takdirde bilgiler sızacağından dolayı verilmiyor. Kamuoyu inanmasa da biz bu davanın çözülmesini herkesten çok istiyoruz. " şeklinde konuştu.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

HÜSEYİN'İ NEDEN AKLIYOR?

Avukat Ümit Altay, ailenin Hüseyin'den neden şüphelenmediğini anlamadığını vurgulayarak, "Hüseyin'i neden aklıyorsunuz?" dedi. İlker Tuğaltay bu soruya, "Bizim her yerde konuşma gibi bir durumumuz yok. Polisler bulsaydı bir şeyler zaten savcılık devreye girerdi." diyerek yanıt verdi.

Çağla Tuğaltay davasında son durum ne? Kısıtlılık kalkacak mı? Yeni görgü tanığından şoke eden ifade: Ben gördüm

GÖRGÜ TANIĞININ İDDİASINA NE YANIT VERDİ?

Bir görgü tanığı geçtiğimiz günlerde Çağla'nın babası Nedim Tuğaltay'ı balkonda elinde bıçakla gördüğünü söylemişti. İlker Tuğaltay, bu duruma ilişkin de yorumda bulundu. Tuğaltay, "Babam, polis barikatını aşarak eve giren tek kişi. Çağla'ya temas etmiş olabilir. Bu sadece bir yorum. Ben babamla konuşmadım" şeklinde konuştu.

25 yıl önceki görgü tanıkları anlattı