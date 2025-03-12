Profesör Robert Larzelere: "Çocuklara tokat atmak gelişimine katkı sağlıyor"

TOKAT ATMANIN TARİHSEL VE BİLİMSEL BOYUTU

Tarihsel olarak bakıldığında, Şaplak atmak uzun yıllar ebeveynliğin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Ancak 1980'lerden itibaren "nazik ebeveynlik" anlayışı popülerlik kazanmış ve cezanın her türlüsü eleştirilmeye başlanmıştır. Bugün, Şaplak atmak 67 ülkede yasaklanmış olup, Birleşik Krallık'ta da yasaklanması için baskı yapılmaktadır.