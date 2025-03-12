Profesör Robert Larzelere: "Çocuklara tokat atmak gelişimine katkı sağlıyor"
Geçmişten bu yana ebeveynlerin disiplin uygulama yöntemleri tartışma konusu olmuştur. Son dönemlerde, birçok ülke çocuklara tokat atmayı yasaklama yönünü seçerken, Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nde insan gelişimi ve aile bilimi uzmanı Profesör Robert Larzelere, bu yasaklamanın bir hata olacağını söylüyor.
takvim.com.tr
Günümüzde pek çok uzman, çocukları disipline etme konusunda nazik ebeveynlik yöntemlerini destekliyor. Ancak, Profesör Larzelere, hafif ve kontrollü bir tokadın çocukların davranış gelişiminde olumlu etkileri olabileceğini iddia ediyor.
TOKAT ATMA TARTIŞMASI
Larzelere'ye göre, çocukların
"hissetmeleri" gereken bazı durumlar olabilir. Özellikle iki ila altı yaş arasındaki çocuklar, sözle anlatılan uyarıları dikkate almadıklarında, son çare olarak hafif bir tokat kullanılabilir. Ancak, bu cezalandırma yönteminin tek seferde iki seferden fazla olmaması ve vücutlarında iz bırakmaması önemlidir.
TOKAT ATMANIN TARİHSEL VE BİLİMSEL BOYUTU
Tarihsel olarak bakıldığında, Şaplak atmak uzun yıllar ebeveynliğin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Ancak 1980'lerden itibaren
"nazik ebeveynlik" anlayışı popülerlik kazanmış ve cezanın her türlüsü eleştirilmeye başlanmıştır. Bugün, Şaplak atmak 67 ülkede yasaklanmış olup, Birleşik Krallık'ta da yasaklanması için baskı yapılmaktadır.
Ancak Larzelere ve benzeri görüşte olan uzmanlar, tokat atmanın tamamen yasaklanmasının ebeveynleri başka, daha zararlı disiplin yöntemlerine yönlendirebileceğini savunuyor. Almanya'da 2000 yılında Şaplak atmanın yasaklanmasının ardından yapılan bir araştırmaya göre,
ebeveynlerin fiziksel cezalandırma şeklini değiştirerek daha sert yöntemlere başvurduğu gözlemlendi.
DİSİPLİN VE DAVRANIŞ KONTROLÜ
Bazı uzmanlar, tokat atmanın çocukları şiddete yönelttiğini iddia etse de, Larzelere tam tersini savunuyor. Yapılan bir çalışmaya göre, tokat atmayan ebeveynlerin çocukları, anneleri sürekli olarak mantıklı açıklamalar sunsa bile, ilerleyen dönemde daha saldırgan hale gelebiliyor. Buna karşın, kurallara uymayan çocuklara uygulanan kontrollü bir Şaplak, onlarda daha disiplinli bir davranış gelişimini teşvik edebilir.
Ayrıca, çocukların ebeveynleriyle iş birliği yapmalarını sağlamak için böyle bir yöntemin bazı durumlarda gerekli olabileceğini belirtiyor.
TOKAT ATMA KONUSUNDA SINIRLAR
Profesör Larzelere'ye göre, tokat atmanın etkili olabilmesi için belirli kurallar dahilinde kalması gerekiyor:
Sadece iki ila altı yaş arasındaki çocuklar için uygulanmalı.
Ağır şekilde yapılmamalı, sadece hafif bir uyarı niteliğinde olmalı.
Sadece son çare olarak başvurulmalı.
Ayda bir ya da iki defadan fazla olmamalı.
12 yaşından büyük çocuklar için kesinlikle uygulanmamalı.
Profesör Larzelere, nazik ebeveynliğin artışıyla birlikte ebeveynlerin çocuklarını kontrol etmekte zorlandığını ve bu durumun ebeveyn tükenmişliğini arttırdığını belirtiyor. Batı ülkelerinde ebeveyn tükenmişliğini araştıran yeni bir çalışma, bu durumun depresyon, uyku bozuklukları ve öfke sorunlarını tetiklediğini ortaya koyuyor.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi