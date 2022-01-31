Büyükçekmece'de yabancı uyruklu iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sınır dışı edilecek
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken 5 şüphelinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
31.01.2022 22:15
- Son Güncelleme: 31.01.2022 22:17