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Büyükçekmece'de yabancı uyruklu iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sınır dışı edilecek

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken 5 şüphelinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

31.01.2022 22:15 - Son Güncelleme: 31.01.2022 22:17
Büyükçekmece’de yabancı uyruklu iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i sınır dışı edilecek

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Ulus Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi.

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Büyükçekmece’de yabancı uyruklu iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i sınır dışı edilecek

Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile taş ve sopalarla birbirine girdi.

Büyükçekmece’de yabancı uyruklu iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i sınır dışı edilecek

Ortalık biranda savaş alanına dönerken olayı gören çevredekiler polise ev sağlık ekiplerine haber verdi.

Büyükçekmece’de yabancı uyruklu iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i sınır dışı edilecek

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyükçekmece’de yabancı uyruklu iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i sınır dışı edilecek

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, sağlık ekipleri ise taş ve sopa darbeleriyle yaralanan A.D. ve A.D. ile bir işyerine sığınan M.W.D.'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

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