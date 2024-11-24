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İstanbul’da turist kadına tecavüz! Arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye zorlayıp kamera kaydına aldı

Tatil için İstanbul'a gelen Uganda uyruklu 25 yaşındaki Suheir W., Tinder üzerinden tanıştığı polis memuru Uğur B. ile cinsel birliktelik yaşadı. Bir ay sonra yeninden İstanbul'a gelen genç kadın bu kez neye uğradığını şaşırdı. Polis memuru Uğur B., kadının 3 farklı arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmesini istedi. Arkadaşıyla cinsel ilişkiye zorlayan Uğur B. o anları bir de kamera kaydına aldı. Genç kadının şikayeti sonrasında 2'si polis 4 kişi hakkında 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 14:50 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 14:50
İstanbul’da turist kadına tecavüz! Arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye zorlayıp kamera kaydına aldı

Olay 2021 yılında meydana geldi. Suheir W. (25) isimli Uganda uyruklu Ürdün'de yaşayan kişi kendisini Fatih olarak tanıtan Uğur B. (31) isimli polis memuruyla Tinder uygulaması üzerinde tanıştı. İstanbul'a seyahat için gelen Suheir W. Uğur B. ile otelde buluştu, ikili ilişkiye girdikten sonra ayrıldı.

İstanbul’da turist kadına tecavüz! Arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye zorlayıp kamera kaydına aldı

Bu olayın ardından 1 ay sonra yeniden Türkiye'ye gelen Suheir W. apart kiralayıp Uğur B'nin 'Özledim' mesajı atması üzerine dairesinde yeniden buluştu. İddialara göre Uğur B. polis arkadaşı Fatih Ö. (33) ile buluşmaya gitti. Uğur B. evde Suheir W. ile ilişkiye girdikten sonra Fatih Ö. de Uganda uyruklu kadınla ilişki teklif etti. Uğur B. ise bu anları video kaydına aldı ancak Suheir W. kaydı silmesini söyledi.

İstanbul’da turist kadına tecavüz! Arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye zorlayıp kamera kaydına aldı

Yaklaşık bir hafta sonra Uğur B. bu sefer görüşmeye arkadaşı Mehmet A. (47) ve daha sonra yine Sercan Ç'yi (32) götürdü grup olarak ilişkiye girip görüntüleri videoya aldı. Daha sonra Uğur B, Suheir W'den videoları sosyal medyada yayınlama tehdidiyle para karşılığı fuhuşa zorladı.

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