İstanbul’da turist kadına tecavüz! Arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye zorlayıp kamera kaydına aldı

Olay 2021 yılında meydana geldi. Suheir W. (25) isimli Uganda uyruklu Ürdün'de yaşayan kişi kendisini Fatih olarak tanıtan Uğur B. (31) isimli polis memuruyla Tinder uygulaması üzerinde tanıştı. İstanbul'a seyahat için gelen Suheir W. Uğur B. ile otelde buluştu, ikili ilişkiye girdikten sonra ayrıldı.

Bu olayın ardından 1 ay sonra yeniden Türkiye'ye gelen Suheir W. apart kiralayıp Uğur B'nin 'Özledim' mesajı atması üzerine dairesinde yeniden buluştu. İddialara göre Uğur B. polis arkadaşı Fatih Ö. (33) ile buluşmaya gitti. Uğur B. evde Suheir W. ile ilişkiye girdikten sonra Fatih Ö. de Uganda uyruklu kadınla ilişki teklif etti. Uğur B. ise bu anları video kaydına aldı ancak Suheir W. kaydı silmesini söyledi.