Büyük sona doğru yaklaşıyoruz! Dünyanın sonu işte böyle gelecek… İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri
Küresel ısınma dünyamız için oldukça büyük bir tehdit. NASA yaptığı paylaşım ile bu durumun ciddiyetini ortaya koydu. NASA küresel ısınmaya ilişkin dünya üzerinde ne gibi değişiklikler olduğunu ve olacağını gösteren görüntüler yayınlandı. Peki ülkemizde ve dünyada küresel ısınmanın yansımaları nasıl oldu. Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara ulaştığı araştırmacılar tarafından her fırsatta hatırlatılıyor. Bu bağlamda dünyanın sonu gelmeden önce pek çok alamet ile insanlığa kendini çoktan göstermeye başladı bile. Kimi gerçekleşen kıyamet alametleri bunun bir göstergesi. Peki büyük ve küçük kıyamet alametleri neler? Kıyamet gününde neler olacak?
Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara ulaştığı araştırmacılar tarafından her fırsatta hatırlatılıyor. Peki küresel ısınma sonucunda dünya üzerinde nasıl değişiklikler olacağını biliyor musunuz? İşte NASA tarafından yayımlanan küresel ısınmanın etkilerine ilişkin uydu görüntüleri ve diğer tüm detaylar…
Küresel ısınmanın ülkemizde ve dünyada meydana gelen ve sürekli olarak ilerleyişini sürdüren küresel ısınmaya ilişkin dünya üzerinde ne gibi değişiklikler olduğunu ve olacağını gösteren görüntüler yayınlandı. Peki ülkemizde ve dünyada küresel ısınmanın yansımaları nasıl oldu. İşte detaylar… Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?
İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?
İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor. Şimdi bu haritaya dikkatlice bakın. Ağırlıklı olarak mavi görünüyor; yıl ise 1880... Ancak aradan her geçen sene sarı lekeler artacak ve hatta kırmızıya dönecek! Peki bu ne anlama geliyor?