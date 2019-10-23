Büyük sona doğru yaklaşıyoruz! Dünyanın sonu işte böyle gelecek… İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri

Küresel ısınma dünyamız için oldukça büyük bir tehdit. NASA yaptığı paylaşım ile bu durumun ciddiyetini ortaya koydu. NASA küresel ısınmaya ilişkin dünya üzerinde ne gibi değişiklikler olduğunu ve olacağını gösteren görüntüler yayınlandı. Peki ülkemizde ve dünyada küresel ısınmanın yansımaları nasıl oldu. Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara ulaştığı araştırmacılar tarafından her fırsatta hatırlatılıyor. Bu bağlamda dünyanın sonu gelmeden önce pek çok alamet ile insanlığa kendini çoktan göstermeye başladı bile. Kimi gerçekleşen kıyamet alametleri bunun bir göstergesi. Peki büyük ve küçük kıyamet alametleri neler? Kıyamet gününde neler olacak?

23.10.2019 12:08 - Son Güncelleme: 23.10.2019 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





