Metroda iğrenç ve mide bulandıran taciz olayı! Kadının yanına geldi ve...

Metroda iğrenç ve mide bulandıran taciz olayı! Kadının yanına geldi ve... Metroda yaşanan iğrenç taciz görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çin'de yaşanan olay metroda bulunan yolcuları adeta şoke etti. Metroda yolculuk eden sapık bir kadının uygunsuz fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Kadının yanında oturan yolcu ise durumu fark ederek hemen olaya müdahale etti. Metroda yolculuk yapan Çinli kadını tacizden engellemek için yer veren adamın davranışı sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Etrafın fotoğrafını çekme bahanesiyle ayakta yolculuk eden kadını taciz eden sapık, mavi tişörtlü o adamın kadına yer vermesiyle birlikte hem afişe oldu hem rezil oldu.

23.10.2019 11:33 - Son Güncelleme: 23.10.2019 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





