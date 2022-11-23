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Haberler Yaşam Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi? UZMAN YORUMLARI! Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde olacak?

Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi? UZMAN YORUMLARI! Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde olacak?

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından konuyla ilgili en merak edilenlerden biri de büyük İstanbul depremi oldu. Uzmanların sık sık uyardığı büyük İstanbul depremi için araştırmalar hız kazandı. DÜZCE saat 04.08'de 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok il sallandı. Bu gelişmelerle birlikte, "Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi?" soruları merak edildi. İşte uzman yorumları!

takvim.com.tr
23.11.2022 09:35 - Son Güncelleme: 23.11.2022 09:35
Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi? UZMAN YORUMLARI! Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde olacak?

Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem akıllara beklenen Büyük İstanbul depremini getirdi. Düzce depremi İstanbul'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Uzmanlar İstanbul için beklenen deprem konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi? Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde olacak? İşte merak edilenler!

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Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi? UZMAN YORUMLARI! Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde olacak?

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi? UZMAN YORUMLARI! Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde olacak?

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ MÜ?
5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremlerin meydana geleceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu en az 1 hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir Haber yok.

Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi? UZMAN YORUMLARI! Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde olacak?

Bundan sonra da olmazsa bunu böyle atlatmış olabiliriz. Bu deprem gerçeğinden kurtulmamız anlamını taşımıyor. Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil. Biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda" ifadelerini kullandı.

Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi? UZMAN YORUMLARI! Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde olacak?

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR YERDİ"
Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, "Sürpriz bir şey çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi" diyerek şunları söyledi: 5.9-6 büyüklüğü oldukça tabi sarsıcı. Şehir içi ve kasabalarda bir hasar olacağını sanmıyorum, köylerde hasar olabilir. Oradaki depremde fay hatlarının gerilimi boşaltmış olması lazım.

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