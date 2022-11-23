Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi? UZMAN YORUMLARI! Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde olacak?
Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından konuyla ilgili en merak edilenlerden biri de büyük İstanbul depremi oldu. Uzmanların sık sık uyardığı büyük İstanbul depremi için araştırmalar hız kazandı. DÜZCE saat 04.08'de 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok il sallandı. Bu gelişmelerle birlikte, "Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi?" soruları merak edildi. İşte uzman yorumları!
23.11.2022 09:35 - Son Güncelleme: 23.11.2022 09:35
Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem akıllara beklenen Büyük İstanbul depremini getirdi. Düzce depremi İstanbul'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Uzmanlar İstanbul için beklenen deprem konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi? Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde olacak? İşte merak edilenler!
"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR YERDİ"
Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, "Sürpriz bir şey çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi" diyerek şunları söyledi: 5.9-6 büyüklüğü oldukça tabi sarsıcı. Şehir içi ve kasabalarda bir hasar olacağını sanmıyorum, köylerde hasar olabilir. Oradaki depremde fay hatlarının gerilimi boşaltmış olması lazım.