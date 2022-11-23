Büyük İSTANBUL depremi ne zaman? 5.9 Düzce depremi İstanbul depreminin habercisi mi? UZMAN YORUMLARI! Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde olacak?

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ MÜ?

5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremlerin meydana geleceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu en az 1 hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir Haber yok.