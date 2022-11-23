2022 fay hattı deprem haritası sorgulama ekranı! Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (e-Devlet AFAD deprem fay hattı sorgulama ekranı)
Düzce'de saat 04:08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde deprem sonrası büyük bir panik yaşandı. Deprem başta İstanbul olmak üzere Sakarya, Bolu gibi illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Şimdi herkes 'Düzce'de deprem devam edecek mi?', 'Daha büyük bir deprem olacak mı?', 'Başka bir depremi tetikler mi?' sorularının yanıtlarını arıyor. Biz de sizler için Türkiye'nin il il deprem haritasını derledik.
Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında AFAD ve MTA fay hattı sorgulama da günün en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor.
Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? (MTA fay hattı sorgulama)
OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?
Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.
E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattının geçtiğini görebileceksiniz.
Ülkemiz Batı Anadolu ile Kuzey ve Doğu Anadolu'daki üçlü bir grubun arasında yer alıyor. Ülke olarak bizi korkutan ve strese sokan durum ise bir ilde yaşanan depremin farklı illerden de hissedilmesi. Bunun başlıca nedenleri arasında aslına bakarsanız riske göre gruplandırılmış bölgeler içerisinde yaşamaktan geçiyor.
Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? (MTA fay hattı sorgulama)