Büşra Kabataş’ın katili Taner Yaylacı’nın şok arama kayıtları çıktı! Tecavüz ve insan yakma sonrası otopsi...

EVE GİRDİ BÜŞRA KABATAŞ'I ÖLDÜRDÜ SONRA YANGIN ÇIKARDI

Büşra Kabataş'ın annesi Aylin Çetin ile aynı iş yerinde çalışırken kovulan Taner Yaylacı'nın, eve girerek genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 yerinden bıçakladığı ve boğarak öldürdüğü daha sonra cinayetin ortaya çıkmaması için yangın çıkardığı tespit edildi.