Büşra Kabataş'ın katili Taner Yaylacı'nın şok arama kayıtları çıktı! Tecavüz ve insan yakma sonrası otopsi...
Kocaeli'de 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın Taner Yaylacı (29) tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında şok kayıtlar ortaya çıktı. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanan Taner Yaylacı'nın; 'Bayıltmadan sonra tecavüz', 'Ölümle sonuçlanan ırza geçme' ve 'Çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları', 'Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları', '15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?' başlıklarıyla internette aramalar yaptığı öğrenildi. İşte şok olayın detayları...
Kocaeli'de 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın Taner Yaylacı (29) tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında şok kayıtlar ortaya çıktı.
Olay, 8 Ekim 2022'de Gebze'nin Mustafakemalpaşa Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş'ın yanmış cesedini buldu.
Genç kızın öldürülmesinin ardından cinayet delillerinin yok edilmesi amacıyla yangın çıkarıldığından şüphelenen polis, soruşturma başlattı.
EVE GİRDİ BÜŞRA KABATAŞ'I ÖLDÜRDÜ SONRA YANGIN ÇIKARDI
Büşra Kabataş'ın annesi Aylin Çetin ile aynı iş yerinde çalışırken kovulan Taner Yaylacı'nın, eve girerek genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 yerinden bıçakladığı ve boğarak öldürdüğü daha sonra cinayetin ortaya çıkmaması için yangın çıkardığı tespit edildi.