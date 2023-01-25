"2027 yılından geldim" dedi kehanetlerini bir bir dizdi! Baktı olacak gibi değil bir de görüntü paylaştılar: "Artık insanlar yok"
Her geçen gün yeni bir zaman yolcusu sosyal medyada ortaya çıkıor. Daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Javier ve Maria adlı bir Tiktok çifti zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. 2027 yılından geldiklerini iddia eden çiftin son paylaşımı yine binlerce beğeni alırken yeni tartışmalar yarattı.
25.01.2023 13:01 - Son Güncelleme: 25.01.2023 13:02
Gizemli çift, yüzlerini takipçileriyle paylaşmıyor ve dört yıl sonraki zaman diliminde sıkışıp kaldıklarını iddia ediyor. Maria, TikTok profilinde bir bilim insanı olduğunu söylüyor ve "Zaman bir yanılsamadır" diyor. İspanya'nın Valencia şehrini paylaşan çift, etrafta hiç insan olmadığını gösteriyor.