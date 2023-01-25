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"2027 yılından geldim" dedi kehanetlerini bir bir dizdi! Baktı olacak gibi değil bir de görüntü paylaştılar: "Artık insanlar yok"

Her geçen gün yeni bir zaman yolcusu sosyal medyada ortaya çıkıor. Daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Javier ve Maria adlı bir Tiktok çifti zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. 2027 yılından geldiklerini iddia eden çiftin son paylaşımı yine binlerce beğeni alırken yeni tartışmalar yarattı.

25.01.2023 13:01 - Son Güncelleme: 25.01.2023 13:02
2027 yılından geldim dedi kehanetlerini bir bir dizdi! Baktı olacak gibi değil bir de görüntü paylaştılar: Artık insanlar yok

Daha önce mutlaka zaman yolcusu olduğunu iddia edilen pek çok kişiye dair haberler okumuşsunuzdur. Pek çoğu da iyi haberler vermiyorlar. İşte onlardan biri daha.

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2027 yılından geldim dedi kehanetlerini bir bir dizdi! Baktı olacak gibi değil bir de görüntü paylaştılar: Artık insanlar yok

2027'den gelen zaman yolcuları olduklarını iddia eden bir çift, gelecekte dünyadaki tek insanların kendileri olduğunu iddia ediyor. Hatta bu iddiaya o kadar bağlılar ki, sosyal medya kullanıcılarına bir 'kantı' göstermeyi de ihmal etmiyorlar.

2027 yılından geldim dedi kehanetlerini bir bir dizdi! Baktı olacak gibi değil bir de görüntü paylaştılar: Artık insanlar yok

Javier ve Maria çifti, gelecekte insan yaşamına ait hiçbir yaşam belirtisi olmadığını ve yalnız başlarına kaldıklarını iddia ediyorlar.

2027 yılından geldim dedi kehanetlerini bir bir dizdi! Baktı olacak gibi değil bir de görüntü paylaştılar: Artık insanlar yok

İddialarının TikTok'tan paylaşan çiftin takipçileri de bir hayli fazla.

2027 yılından geldim dedi kehanetlerini bir bir dizdi! Baktı olacak gibi değil bir de görüntü paylaştılar: Artık insanlar yok

Gizemli çift, yüzlerini takipçileriyle paylaşmıyor ve dört yıl sonraki zaman diliminde sıkışıp kaldıklarını iddia ediyor. Maria, TikTok profilinde bir bilim insanı olduğunu söylüyor ve "Zaman bir yanılsamadır" diyor. İspanya'nın Valencia şehrini paylaşan çift, etrafta hiç insan olmadığını gösteriyor.

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