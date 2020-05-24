Buruk geçen bayramda şehitler ve şehit aileleri unutulmadı!
Ramazan Bayramının ilk gününde şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti. Şehit evlatlarının mezarları başında dua okuyan aileler, mezarlara çiçek bıraktı.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıklar corona virüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle boş kalırken, şehit ailelerine özel izin verildi. İzinle birlikte aileler bayram sabahında şehitliklere geldi. Şehit evlatlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, şehitlerinin mezarlarını temizleyerek, çiçek dikti.
"ÇOCUĞUM KURBAN BAYRAMI'NDA ŞEHİT OLDU"
1994 yılında şehit olan Bülent Karaköçek'in kabri başında dua eden babası Ahmet Karaköçek, "3 aydır gelemiyorduk. Bayram dolayısıyla izin aldık. Ben haftada 2-3 gün geliyordum fakat virüs dolayısıyla gelemedim. Bizim için hissedilecek bir şey yok. Zaten çocuğum kurban bayramında şehit oldu. Bizim için bayram diye bir şey yoktur." dedi. 2018 yılında şehit olan Sedat Mekan'ın annesi Özlem Mekan da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen şehit ailelerine verilen ziyaret izni için, "Allah razı olsun devletimizden." dedi.