Haberler Galeri Yaşam Buruk geçen bayramda şehitler ve şehit aileleri unutulmadı!

Buruk geçen bayramda şehitler ve şehit aileleri unutulmadı!

Ramazan Bayramının ilk gününde şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti. Şehit evlatlarının mezarları başında dua okuyan aileler, mezarlara çiçek bıraktı.

24.05.2020 13:13 - Son Güncelleme: 24.05.2020 13:26
Buruk geçen bayramda şehitler ve şehit aileleri unutulmadı!

Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıklar corona virüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle boş kalırken, şehit ailelerine özel izin verildi. İzinle birlikte aileler bayram sabahında şehitliklere geldi. Şehit evlatlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, şehitlerinin mezarlarını temizleyerek, çiçek dikti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buruk geçen bayramda şehitler ve şehit aileleri unutulmadı!

Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarette bulundu.

Buruk geçen bayramda şehitler ve şehit aileleri unutulmadı!

Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek çiçeklerini suladı.

Buruk geçen bayramda şehitler ve şehit aileleri unutulmadı!

Şehit aileleri ve yakınları mezar başlarında dualar okudu. Şehitlikteki bayram ziyareti havadan görüntülendi.

Buruk geçen bayramda şehitler ve şehit aileleri unutulmadı!

"ÇOCUĞUM KURBAN BAYRAMI'NDA ŞEHİT OLDU"
1994 yılında şehit olan Bülent Karaköçek'in kabri başında dua eden babası Ahmet Karaköçek, "3 aydır gelemiyorduk. Bayram dolayısıyla izin aldık. Ben haftada 2-3 gün geliyordum fakat virüs dolayısıyla gelemedim. Bizim için hissedilecek bir şey yok. Zaten çocuğum kurban bayramında şehit oldu. Bizim için bayram diye bir şey yoktur." dedi. 2018 yılında şehit olan Sedat Mekan'ın annesi Özlem Mekan da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen şehit ailelerine verilen ziyaret izni için, "Allah razı olsun devletimizden." dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı
700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı