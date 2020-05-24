700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı
Bursa'da 700 yıldır bayramlarda yaşanan gelenek bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamadı. 700 yıldır yılda iki kez bir araya gelerek tanışıp evlenen gençleri bu yıl koronavirüs ayırdı.
24.05.2020 12:26
- Son Güncelleme: 24.05.2020 12:26
Ramazan ve Kurban bayramlarında köyün üstündeki tepede buluşan bekar kız ve erkekler tur atıyor. Birbirinden hoşlanan gençler önce konuşup tanışıyor. Karşı tarafta kabul ederse delikanlı beğenip anlaştığı kızla evlenmek istediğini ailesine bildiriyor. Ailesi de kızı isteyerek gençlerin düğünü yapılıyor.
DİĞER GALERİLER