Haberler Galeri Yaşam 700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı

700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı

Bursa'da 700 yıldır bayramlarda yaşanan gelenek bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamadı. 700 yıldır yılda iki kez bir araya gelerek tanışıp evlenen gençleri bu yıl koronavirüs ayırdı.

24.05.2020 12:26 - Son Güncelleme: 24.05.2020 12:26
700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı

Bursa'nın tarihi köyünde 700 yıldır yılda iki kez bir araya gelerek tanışıp evlenen gençleri bu yıl korona virüs ayırdı.
Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı, evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı

Ramazan ve Kurban bayramlarında köyün üstündeki tepede buluşan bekar kız ve erkekler tur atıyor. Birbirinden hoşlanan gençler önce konuşup tanışıyor. Karşı tarafta kabul ederse delikanlı beğenip anlaştığı kızla evlenmek istediğini ailesine bildiriyor. Ailesi de kızı isteyerek gençlerin düğünü yapılıyor.

700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı

Yılda iki kez gerçekleşen şenlikte evlenenler ise, eski günleri yad etmek için buraya gelip tanıştıkları günü hatırlayıp eşlerine olan sevgilerini bir kez daha dile getiriyor.

700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı

Anne ve babalarının evlendiği usulle evlenmek için bir araya gelen gençler, saatlerce evlenebileceği kızı bulmak için ter döküyor. 700 yıllık gelenek, korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez yapılamadı.

700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı

Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "700 yıldır devam eden geleneğimiz bu yıl korona virüs sebebiyle yapılamadı. Biz geçmişine bağlı bir köyüz. Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki bayram geleneklerimiz devam edecek" dedi.

700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı
700 yıllık geleneğe koronavirüs engeli! Çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koronavirüs gölgesinde bayram! Camiler bayram namazında boş kaldı!
Koronavirüs gölgesinde bayram! Camiler bayram namazında boş kaldı!