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Bursa'yı karıştıran olay! Polislere önce ateş açtı sonra kılıçla tehditler savurdu

Bursa'da şehri karıştıran bir olay yaşandı. Bir şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Şüpheli için özel hareket ekipleri çağrıldı. Mermisi bitinceye kadar ateş açan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen kişi, ardından elindeki kılıçla tehditlerini sürdürdü. Saldırgan, Özel Harekat ekibinin eve yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı. İşte olay yerinden kareler...

12.07.2021 22:46 - Son Güncelleme: 13.07.2021 00:36
Bursa'yı karıştıran rehine krizi! Kız kardeşlerini rehin aldı polise ateş açtı...

Bursa'da şehri karıştıran bir olay yaşandı. Bir şahıs polis ekiplerine ateş açtı.

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Bursa'yı karıştıran rehine krizi! Kız kardeşlerini rehin aldı polise ateş açtı...

POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci katında oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Akça (46) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Bursa'yı karıştıran rehine krizi! Kız kardeşlerini rehin aldı polise ateş açtı...

Silah sesi üzerine aracı durdun polisler, kendilerine ateş açıldığını belirleyince güvenli bölgeye geçip, takviye ekip istedi.

Bursa'yı karıştıran rehine krizi! Kız kardeşlerini rehin aldı polise ateş açtı...

Olay yerine gelen ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim olması konusunda çağrı yapıldı.

Bursa'yı karıştıran rehine krizi! Kız kardeşlerini rehin aldı polise ateş açtı...

ÖZEL HAREKAT DEVRE GİRDİ

Akça, polisin ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Mermisi bitince evdeki kılıçla tehditlerini sürdüren Akça, eylemini 2 saat sürdürdü.