Bursa'yı karıştıran olay! Polislere önce ateş açtı sonra kılıçla tehditler savurdu

POLİSLERE ATEŞ AÇTI



Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci katında oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Akça (46) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.