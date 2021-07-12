Bursa'yı karıştıran olay! Polislere önce ateş açtı sonra kılıçla tehditler savurdu
Bursa'da şehri karıştıran bir olay yaşandı. Bir şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Şüpheli için özel hareket ekipleri çağrıldı. Mermisi bitinceye kadar ateş açan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen kişi, ardından elindeki kılıçla tehditlerini sürdürdü. Saldırgan, Özel Harekat ekibinin eve yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı. İşte olay yerinden kareler...
12.07.2021 22:46
- Son Güncelleme: 13.07.2021 00:36