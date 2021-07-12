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İstanbul'da yüzlerce minibüsçü kontak kapattı! Kahyalık sistemine tepki gösterdiler

İstanbul Arnavutköy'de yaklaşık 210 minibüsün şoförü ve hat sahibi kahyalık sistemine tepki göstermek için yol kapatıp eylem yaptı. Olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, yapılanın yanlış bir uygulama olduğunu ve araçların olay yerinden kaldırılmasını istedi. Yapılanın yasal olmadığını söyleyen Sevgi, uzun süre hat sahiplerini ve şoförleri ikna etmek için dil döktü. Bir minibüsçü ise "Hayatımda böyle rezillik, böyle hırsızlık görmedim. Biz alnımızın derdi ile para kazanmanın derdindeyiz. Ama her adım başında bir tane kahya var. Her adım başında bizden para alınıyor. Ben alın terimi sana neden vereyim? Bu kadar kolay mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

12.07.2021 14:24 - Son Güncelleme: 12.07.2021 14:33
İstanbul'da yüzlerce minibüsçü kontak kapattı! Kahyalık sistemine tepki gösterdiler

Yaklaşık 210 minibüsün şoförü ve hat sahibi, Sultangazi Arnavutköy Yolu Kayabaşı Mevki'nde bir araya gelerek kontak kapattı. Minibüslerini yol kenarına park eden şoförler, kahyalık adı altında zorla kendilerinden para toplandığını iddia ederek, eylem yapmak istedi.

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İstanbul'da yüzlerce minibüsçü kontak kapattı! Kahyalık sistemine tepki gösterdiler

Olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, yapılanın yanlış bir uygulama olduğunu ve araçların olay yerinden kaldırılmasını istedi. Yapılanın yasal olmadığını söyleyen Sevgi, uzun süre hat sahiplerini ve şoförleri ikna etmek için dil döktü.

İstanbul'da yüzlerce minibüsçü kontak kapattı! Kahyalık sistemine tepki gösterdiler

DERNEK BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİLER
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Arnavutköy Minibüsçüler Derneği Asaf Emin Durmuş da üyelerini ikna etmek istedi. Yapılanın yasal olmadığını söyleyen Durmuş'a, minibüs şoförleri tepki gösterdi.

İstanbul'da yüzlerce minibüsçü kontak kapattı! Kahyalık sistemine tepki gösterdiler

Daha sonra açıklamalarda bulunan, "Kahyalar olur olmaz yerlerde haklarından daha fazla ücret talep etmektedirler" dedi.
Asaf Emin Durmuş, kahyalık sistemine yönelik yasal bir süreç için girişimde bulunmadıklarını, minibüs hat sahiplerinin bu konuda şikayetçi olması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da yüzlerce minibüsçü kontak kapattı! Kahyalık sistemine tepki gösterdiler

"PARA VERMEDİĞİMİZ ZAMAN BİZİ DARP EDİYORLAR"
20 yıldır minibüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Bilal Aslan, "Hayatımda böyle rezillik, böyle hırsızlık görmedim. Biz alnımızın derdi ile para kazanmanın derdindeyiz.