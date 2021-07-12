İstanbul'da yüzlerce minibüsçü kontak kapattı! Kahyalık sistemine tepki gösterdiler

Daha sonra açıklamalarda bulunan, "Kahyalar olur olmaz yerlerde haklarından daha fazla ücret talep etmektedirler" dedi.

Asaf Emin Durmuş, kahyalık sistemine yönelik yasal bir süreç için girişimde bulunmadıklarını, minibüs hat sahiplerinin bu konuda şikayetçi olması gerektiğini söyledi.