İstanbul'da yüzlerce minibüsçü kontak kapattı! Kahyalık sistemine tepki gösterdiler
İstanbul Arnavutköy'de yaklaşık 210 minibüsün şoförü ve hat sahibi kahyalık sistemine tepki göstermek için yol kapatıp eylem yaptı. Olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, yapılanın yanlış bir uygulama olduğunu ve araçların olay yerinden kaldırılmasını istedi. Yapılanın yasal olmadığını söyleyen Sevgi, uzun süre hat sahiplerini ve şoförleri ikna etmek için dil döktü. Bir minibüsçü ise "Hayatımda böyle rezillik, böyle hırsızlık görmedim. Biz alnımızın derdi ile para kazanmanın derdindeyiz. Ama her adım başında bir tane kahya var. Her adım başında bizden para alınıyor. Ben alın terimi sana neden vereyim? Bu kadar kolay mı?" sözleriyle tepki gösterdi.
12.07.2021 14:24
- Son Güncelleme: 12.07.2021 14:33