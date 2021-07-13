Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! 24 kişi gözaltına alındı aralarında bakın kimler var!

Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi geldi. Türkiye'nin yakından takip ettiği ve detayları ile dehşete düşüren Konya cinayetinde son durum merak edilirken, 24 kişinin ev ve arabalarında gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Anne ve babasının öldürüldüğü evden sağ çıkan Büşra Büyükşen Müge Anlı final bölümünde verdiği tepkiler ile akıllarda soru işaretleri bırakmaya devam etmişti. Peki Büyükşen cinayetinde kimler gözlatında? İşte detaylar...

13.07.2021 11:28 - Son Güncelleme: 13.07.2021 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





