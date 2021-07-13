Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! 24 kişi gözaltına alındı aralarında bakın kimler var!
Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi geldi. Türkiye'nin yakından takip ettiği ve detayları ile dehşete düşüren Konya cinayetinde son durum merak edilirken, 24 kişinin ev ve arabalarında gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Anne ve babasının öldürüldüğü evden sağ çıkan Büşra Büyükşen Müge Anlı final bölümünde verdiği tepkiler ile akıllarda soru işaretleri bırakmaya devam etmişti. Peki Büyükşen cinayetinde kimler gözlatında? İşte detaylar...
13.07.2021 11:28
- Son Güncelleme: 13.07.2021 12:13
Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! Konya'da işlenen ve 'mehir cinayeti' olarak hafızalara kazınan Büyükşen çiftinin katil ya da katilleri aranırken, 24 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. İşte detaylar...
3 yıldır aydınlatılamayan Büyükşen cinayetinde çiftin büyük oğlu, gelini ve Mehmet Ali Dayanır gözaltına alındı. İşte 24 kişinin gözaltına alındığı Büyükşen cinayetinde bugüne kadar yaşananlar...
"CANININ YANACAĞI GÜNÜ BEKLESİN!"
Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde milyonları gözyaşına boğmuştu! Osman Büyükşen önceki gün sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.
21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.