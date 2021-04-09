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Bursa'da polisten kaçanların sözleri güldürdü: Kaçan adam değildir hasmından kaçan gevşektir

Bursa'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, kovalamaca sırasında duruyu uçtu. Kazanın ardından 2 kişi yaya olarak kaçarken, itfaiye ekipleri, çıktıkları otomobilin üzerinde mahsur kalan 2 şüpheliyi sırtlarında taşıyarak kurtardı. Ambulansta sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Atilla A. polis ekiplerinin "Neden kaçıyordunuz?" sorusuna, "Kaçan adam değildir. Yollar kısaysa, ömür bitiyorsa bundan bana ne. Kim kovalıyor, bizi kovalayan hasmımızdır. Hasmından kaçan adam gevşektir. Sen hasmım mısın senden kaçayım" dedi.

09.04.2021 09:18 - Son Güncelleme: 09.04.2021 09:37
Bursa'dan polisten kaçanların sözleri güldürdü: Kaçan adam değildir hasmından kaçan gevşektir

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde bugün saat 04.30 sıralarında polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında şüphe üzerine 16 FL 322 plakalı otomobili durdurmak istedi.

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Bursa'dan polisten kaçanların sözleri güldürdü: Kaçan adam değildir hasmından kaçan gevşektir

Ancak dur ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık yarım saatlik takibin ardından Murad Hüdavendigar Bulvarı KGYS kavşağına geldiğinde sürücü, aracın kontrolünü kaybetti.

Bursa'dan polisten kaçanların sözleri güldürdü: Kaçan adam değildir hasmından kaçan gevşektir

Otomobil, önce yeşillik alana, ardından da demir korkulukları kırıp dereye uçtu. Sürücü Mehmet Atilla A. ve arkadaşı Mesut K. (40) hafif yaralanırken, araçtan inen 2 kişi ise dere yatağını takip ederek kaçtı. Çağırılan itfaiye ekipleri, şüphelileri sırtında taşıyarak dereden çıkardı.

Bursa'dan polisten kaçanların sözleri güldürdü: Kaçan adam değildir hasmından kaçan gevşektir

'HASMIM MISIN KAÇAYIM'
Ambulansta sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Atilla A. polis ekiplerinin "Neden kaçıyordunuz?" sorusuna, "Kaçan adam değildir.

Bursa'dan polisten kaçanların sözleri güldürdü: Kaçan adam değildir hasmından kaçan gevşektir

Yollar kısaysa, ömür bitiyorsa bundan bana ne. Kim kovalıyor, bizi kovalayan hasmımızdır. Hasmından kaçan adam gevşektir. Sen hasmım mısın senden kaçayım" dedi.