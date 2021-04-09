200 TL'yi satışa çıkardı! Çok nadir bulunuyor! Değeri tam 55.000 TL! Cüzdanınızı kontrol edin servete konabilirsiniz

Değeri tam 55.000 TL! Cüzdanınızı kontrol edin servete konabilirsiniz! Süt ve süt ürünleri satışı yapan Hüseyin Güzel, kasadaki paraları düzenlerken 200 TL'lik banknotun, diğer paralardan farklı olduğunu gördü. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '200' yazması gereken yerde iki sıfırın eksik olduğunu gören Güzel, önce paranın sahte olduğunu düşündü. Ardından bankaya giden ve banknotun gerçek olduğunu teyit ettiren Güzel, paranın hatalı basıldığı öğrenince 200 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 55 bin liradan satışa çıkardı.

09.04.2021 09:23 - Son Güncelleme: 09.04.2021 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





