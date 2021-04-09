Başvurusu artık çok basit! Oturduğunuz yerden rahatlıkla yapacağınız işlerle ayda 1,950 lira kazanabilirsiniz
Koronavirüs pandemisi başladığından bu yana pek çok şirket evden çalışma modeline geçti. Aynı zamanda evden ek gelir sağlayacak işlere talep arttı. Evden çalışma işleri arasında özellikle paketleme işleri ön planda yer alıyor. Aile bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce kişi evden yapılabilecek işleri araştırıyor. Bu bağlamda İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar arasında evde paketleme işi ön plandaki yerini aldı. Ev hanımlarının dikkatini çeken bu ilanlara özellikle salgın döneminde yoğun ilgi gösteriliyor. Bu işi tercih edenler günde performansa göre ayda ortalama 1,950 TL kazanç elde edebiliyor. Kazancınız yaptığınız işe göre değişkenlik gösterebiliyor.
Başvurusu artık çok basit! Oturduğunuz yerden rahatlıkla yapacağınız işlerle ayda 1,950 lira kazanabilirsiniz. Pandemi döndeminde evden çalışılacak işler sık sık araştırılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde aile bütçesine belirli bir miktarda katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız İŞKUR üzerinden evde yapılabilecek işleri merak etmekte. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken günde belirli bir saat çalışılarak ayda yaklaşık 1,950 TL'ye yakın bir kazanç sağlayabilmektedir. İŞKUR güncel evden paketleme iş ilanlarını duyurdu.
EVDEN PAKETLEME İŞLERİ
Evde paketleme işleri pandemi sürecinde ön planda yerini aldı. Oturduğunuz yerden evden paketleme işiyle ek gelir elde edebilirsiniz. Bu işin kazancın değişiklik gösterebilmektedir. İşte İŞKUR güncel evden paketleme iş ilanları
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İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.