Başvurusu artık çok basit! Oturduğunuz yerden rahatlıkla yapacağınız işlerle ayda 1,950 lira kazanabilirsiniz

Koronavirüs pandemisi başladığından bu yana pek çok şirket evden çalışma modeline geçti. Aynı zamanda evden ek gelir sağlayacak işlere talep arttı. Evden çalışma işleri arasında özellikle paketleme işleri ön planda yer alıyor. Aile bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce kişi evden yapılabilecek işleri araştırıyor. Bu bağlamda İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar arasında evde paketleme işi ön plandaki yerini aldı. Ev hanımlarının dikkatini çeken bu ilanlara özellikle salgın döneminde yoğun ilgi gösteriliyor. Bu işi tercih edenler günde performansa göre ayda ortalama 1,950 TL kazanç elde edebiliyor. Kazancınız yaptığınız işe göre değişkenlik gösterebiliyor.

09.04.2021 11:52 - Son Güncelleme: 09.04.2021 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





