Bursa'daki yangında hayatını kaybedenler toprağa verildi! 9 tabut yan yana dizildi gözyaşlar sel oldu
Son dakika haberi | Gece saatlerinde Bursa'da çıkan bir yangında hayatını kaybeden Suriyeli anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeninin cenazeleri toprağa verildi. Tabutların 4'üne DNA tespitlerinin tamamlanamaması nedeniyle isim yerine numara yazıldığı görüldü. Cenazede gözyaşları sel oldu.
09.11.2022 15:31 - Son Güncelleme: 09.11.2022 15:31
Bursa'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriyeli anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeninin cenazeleri toprağa verildi.
Amina Eltaha Elmuse ile yaşları 1 ile 11 arasında olan 8 çocuğun cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.