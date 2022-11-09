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Bursa'daki yangında hayatını kaybedenler toprağa verildi! 9 tabut yan yana dizildi gözyaşlar sel oldu

Son dakika haberi | Gece saatlerinde Bursa'da çıkan bir yangında hayatını kaybeden Suriyeli anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeninin cenazeleri toprağa verildi. Tabutların 4'üne DNA tespitlerinin tamamlanamaması nedeniyle isim yerine numara yazıldığı görüldü. Cenazede gözyaşları sel oldu.

09.11.2022 15:31 - Son Güncelleme: 09.11.2022 15:31
Bursa’daki yangında hayatını kaybedenler toprağa verildi! 9 tabut yan yana dizildi gözyaşlar sel oldu

Bursa'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriyeli anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeninin cenazeleri toprağa verildi.

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Bursa’daki yangında hayatını kaybedenler toprağa verildi! 9 tabut yan yana dizildi gözyaşlar sel oldu

Amina Eltaha Elmuse ile yaşları 1 ile 11 arasında olan 8 çocuğun cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.

Bursa’daki yangında hayatını kaybedenler toprağa verildi! 9 tabut yan yana dizildi gözyaşlar sel oldu

Tabutlardan 4'üne, DNA tespitleri tamamlanamadığı için isimlerinin yerine numaralar yazıldığı görüldü.

Bursa’daki yangında hayatını kaybedenler toprağa verildi! 9 tabut yan yana dizildi gözyaşlar sel oldu

Yangında eşini ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem (36), diğer 2 çocuğun anne ve babası ile yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı anne Hanum Eşşe, tabutlara kapanıp gözyaşı döktü.

Bursa’daki yangında hayatını kaybedenler toprağa verildi! 9 tabut yan yana dizildi gözyaşlar sel oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraberindekiler, cenaze namazları öncesinde ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

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