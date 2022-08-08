'Annem nerede' sorusunun cevabı vahşi cinayet çıktı! Kocası ve kızını üst üste gömmüş
Kahramanmaraş'ta, korkunç cinayet torununun anneannesine, "Annem nerede?" diye sorumasıyla çözüldü. Anneannesinin 'Almanya'ya gitti' cevaının ardından yaptığı araştırmalardan sonuç alamayan genç kız polise başvurdu. 2015'te açılan dosya 4 ay önce raftan indirildi. Anneanne H.T.'nin evin bahçesinde yapılan kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşıldı. 75 yaşındaki H.T.'nin, 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi.
08.08.2022 14:12 - Son Güncelleme: 08.08.2022 14:12
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne 2015 yılında müracaat eden bir kız, annesi Z.T.'nin kaybolduğunu, anneannesi H.T.'ye "Annem nerede?" diye sorduğunda Almanya'ya gittiğini söylediğini, ancak yaptığı araştırmada bir ize ulaşamadığını söyledi. Polis ekipleri de araştırmalarında Z.T.'nin izine rastlamadı.
7 YILLIK KAYIP DOSYASINDAN CİNAYET ÇIKTI
İl Emniyet Müdürlüğü, faili meçhul cinayetleri aydınlatma ve kayıp kişileri bulmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında 4 ay önce, 7 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Z.T.'nin dosyasını raftan indirdi.