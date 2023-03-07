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İşte İstanbul Afet İletişim Planı! Deprem senaryolarına göre hangi adımlar atılacak

Kahramanamraş merkezli depremler 45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olurken bölgede yaralar sarılıyor. Bir yandan da benzer acıların yaşanmaması için atılan adımlara yenileri ekleniyor. Asrın felaketi sonrası bölgedeki iletişim altyapısında yaşanan sorunlar olası bir İstanbul depremine karşı Afet İletişim Planı güncelleme çalışmalarını da hızlandırdı. Olası afetlerde kullanılacak mobil baz istasyonu, mobil jeneratör gibi tüm kaynakların artırılması öngörülüyor. Teknolojinin gereği olarak baz istasyonlarının şehir dışına taşınması mümkün olmazken, ancak şehir içlerinde direnci yüksek yapılar veya kulelerin kullanımı bu anlamda yaygınlaştırılacak. İşte deprem senaryolarına göre atılacak adımlar...

07.03.2023 08:58 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:00
İşte İstanbul Afet İletişim Planı! Deprem senaryolarına göre hangi adımlar atılacak

Kahramanamraş merkezli depremler 45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olurken bölgede yaralar sarılıyor. Bir yandan da benzer acıların yaşanmaması için atılan adımlara yenileri ekleniyor. Asrın felaketi sonrası bölgedeki iletişim altyapısında yaşanan sorunlar olası bir İstanbul depremine karşı Afet İletişim Planı güncelleme çalışmalarını da hızlandırdı.

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İşte İstanbul Afet İletişim Planı! Deprem senaryolarına göre hangi adımlar atılacak

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) operatörlerin son depremlerden çıkardıkları dersler sonucunda afet planlarının en kısa sürede güncellenmesini istedi. Bu kapsamda olası yıkıcı deprem senaryolarına göre iletişimin en az şekilde etkilenmesini sağlamak üzere mevcut önlemlerin gözden geçirilmesi ve risklerin azaltılması bekleniyor.

İşte İstanbul Afet İletişim Planı! Deprem senaryolarına göre hangi adımlar atılacak

İstanbul'da 2019'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası iletişimde yaşanan sorunlar nedeni ile işletmecilerle yapılan koordinasyon kapsamında çekirdek şebekede 2-3 kata varan kapasite artışları yapılmıştı.

İşte İstanbul Afet İletişim Planı! Deprem senaryolarına göre hangi adımlar atılacak

Bu kapasitenin, afet anında aynı anda çok fazla sayıda çağrı yapılması durumunda bile şebekelerin kabul edilebilir sınırlar içinde performans göstermesini sağladığı, ancak yaşanan son depremlerin kapasite dışında fiziksel yıkım ve enerji kesintilerine yönelik de ilave tedbirler alınmasını gerektirdiği belirtildi.

İşte İstanbul Afet İletişim Planı! Deprem senaryolarına göre hangi adımlar atılacak

DİRENCİ YÜKSEK YAPILARA YERLEŞTİRİLECEK

Yaşanan büyük ölçekli ve yıkıcılığı yüksek depremlerden yola çıkarak, fiziksel yıkım ve buna bağlı uzun süreli enerji kesintilerinden de en az şekilde etkilenmesi için ilave tedbirler alınacak. Teknolojinin gereği olarak baz istasyonlarının şehir dışına taşınması mümkün olmazken, ancak şehir içlerinde direnci yüksek yapılar veya kulelerin kullanımı bu anlamda yaygınlaştırılacak.

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