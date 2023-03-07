İşte İstanbul Afet İletişim Planı! Deprem senaryolarına göre hangi adımlar atılacak

DİRENCİ YÜKSEK YAPILARA YERLEŞTİRİLECEK

Yaşanan büyük ölçekli ve yıkıcılığı yüksek depremlerden yola çıkarak, fiziksel yıkım ve buna bağlı uzun süreli enerji kesintilerinden de en az şekilde etkilenmesi için ilave tedbirler alınacak. Teknolojinin gereği olarak baz istasyonlarının şehir dışına taşınması mümkün olmazken, ancak şehir içlerinde direnci yüksek yapılar veya kulelerin kullanımı bu anlamda yaygınlaştırılacak.