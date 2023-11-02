10 yıldır böylesi görülmedi! Çok kuvvetli geliyor! Kocaeli, İstanbul, Yalova ve Bursa'da yaşayanlar dikkat etsin! İstanbul için saat de var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kasım ayının ilk günlerinde yağışlı hava durumuyla ilgili bir uyarı yayımladı. Bu uyarı, özellikle Marmara ve Ege Bölgesi için 'sarı' kodlu uyarı olarak duyuruldu. Yağışlı hava, bazı bölgelerde sel ve su taşkınlarına neden olabilir. Bu nedenle vatandaşlar, bu durumlara karşı dikkatli olmalıdır.

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Su Seviyeleri Endişe Verici Düşükte

Barajlardaki su seviyelerinin son 10 yılın en düşük seviyesine kadar gerilediği gözlemleniyor. Bu durum, özellikle kurak dönemlerin ve su kaynaklarının verimli kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Meteoroloji uzmanları, bu durumu "Kasım başında olması dikkat çekici" sözleriyle değerlendiriyorlar. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve korunması, yağışların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.