10 yıldır böylesi görülmedi! Çok kuvvetli geliyor! Kocaeli, İstanbul, Yalova ve Bursa'da yaşayanlar dikkat etsin! İstanbul için saat de var!

Kasım ayıyla birlikte ülkemizin birçok bölgesine yağışlı hava geldi. Ancak bu yağışlar sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda barajlardaki su seviyelerini artırma açısından da kritik bir öneme sahip. Özellikle son 10 yılın en düşük su seviyelerinin ölçüldüğü İstanbul'da, meteorolojik gelişmeler yakından takip ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kasım ayının ilk günlerinde yağışlı hava durumuyla ilgili bir uyarı yayımladı. Bu uyarı, özellikle Marmara ve Ege Bölgesi için 'sarı' kodlu uyarı olarak duyuruldu. Yağışlı hava, bazı bölgelerde sel ve su taşkınlarına neden olabilir. Bu nedenle vatandaşlar, bu durumlara karşı dikkatli olmalıdır.
İstanbul Valiliği'nden Uyarı
İstanbul Valiliği, yağışların etkili olacağı günlerde vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı. Özellikle İstanbul'da yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetlenmesi bekleniyor. Bu nedenle İstanbul'da yaşayanlar, yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.
Su Seviyeleri Endişe Verici Düşükte
Barajlardaki su seviyelerinin son 10 yılın en düşük seviyesine kadar gerilediği gözlemleniyor. Bu durum, özellikle kurak dönemlerin ve su kaynaklarının verimli kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Meteoroloji uzmanları, bu durumu "Kasım başında olması dikkat çekici" sözleriyle değerlendiriyorlar. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve korunması, yağışların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.